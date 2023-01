Chińska firma, która pomoże zbudować polską Izerę, właśnie coś zapowiedziała

Samochody elektryczne Izera. Chińczycy z hukiem weszli do gry. Gigant pomoże budować polskie auto

O chińskim gigancie - Geely - zrobiło się w Polsce głośno w połowie listopada za sprawą ogłoszenia, że firma dostarczy platformę do budowy polskiego samochodu elektrycznego Izera i będzie partnerem technologicznym projektu. Jak wówczas informowaliśmy, Geely opracowywało swoją platformę w globalnych centrach badawczo-rozwojowych w Europie i Chinach. SEA. Architektura zadebiutowała na rynku pod koniec 2020 r. Jest dedykowana pojazdom elektrycznym i - co niezwykle istotne - wysoce skalowalna, czyli dostępna zarówno dla małych pojazdów segmentu A, jak i segmentu E oraz dużych pojazdów dostawczych. Na architekturze od Geely można budować auta o rozstawie osi od 1800 mm do 3300 mm.

Geely zapowiada serię NEV

Z punktu widzenia polskiego projektu wiadomość sprzed kilku miesięcy jest przełomowa. Dla Chińczyków ważniejsze jest to, co wydarzyło się w ostatnich dniach - zapowiedziano zupełnie nową serię modeli o nazwie NEV.

Debiut nowej serii o nazwie NEV uporządkuje gamę marek posiadanych przez chińskiego giganta. Geometry będzie produkować auta najkorzystniejsze cenowo, Geely zajmie się modelami ze średniej półki, a w klasie premium o klientów będzie walczył Zeekr.

Co do samego sedana, który zapoczątkuje nową serię NEV: jego długość ma być większa niż w przypadku mierzącego 4800 mm długości BYD Seal, ale mniejsza niż w Zeekr 001 (4970 mm). Auto zostało zbudowane na modułowej płycie podłogowej SEA (tej samej, którą ma wykorzystywać polska Izera).

Rozwinięciem akronimu NEV jest New Energy Vehicles, co prawie na pewno oznacza, że auta z tej serii będą wyłącznie elektryczne. Premiera pierwszego modelu serii NEV odbędzie się jeszcze w tym roku.