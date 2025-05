1 km/h i leci mandat. Absurdalne prawo uderza w kierowców

Kością niezgody jest w tym przypadku pierwszy próg, który zakłada karanie kierowców mandatem w wysokości 50 zł za przekroczenie prędkości "do 10 km/h". Ściślej - chodzi o brak określenia minimalnego progu przekroczenia , co de facto oznacza, że kierowca może być ukarany mandatem już za przekroczenie prędkości rzędu 1 km/h ponad obowiązujący limit.

Mamy więc do czynienia z sytuacją, gdy miernik - zgodnie z prawem - może pomylić się o 3 proc. ale fakt ten nie musi być brany pod uwagę przez policjantów. Oznacza to, że taryfikator mandatów powinien zaczynać się od wartości +4 km/h ponad obowiązujący limit, by nie narażać kierowców na niezasłużone mandaty.

Niestety nic nie wskazuje na to, by absurdalne przepisy doczekały się poprawy, bo nie jest to pierwsza interwencja RPO w tym zakresie. Już w styczniu 2023 roku rzecznik zwracał uwagę MSWiA na niezgodność nowego taryfikatora z wymogami stawianymi urządzeniom pomiarowym. W odpowiedzi na pismo RPO resort argumentował, że nie dostrzega potrzeby pilnych zmian w tym zakresie, m.in. z tego powodu, że aktualny taryfikator - w ocenie MSWiA - przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach.