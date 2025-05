Przejazd dla rowerzystów nie daje ci pierwszeństwa. Sprawdź, kiedy naprawdę je masz

Przejazd dla rowerzystów to, w teorii, miejsce, gdzie powinni czuć się bezpiecznie - wielu rowerzystów nie zna jednak przepisów i błędnie myśli, że mają te same przywileje, co piesi. Wynika z tego wiele niebezpiecznych sytuacji, gdy rozpędzeni cykliści z pełną prędkości wjeżdżają na przejazd dla rowerzystów nieświadomi tego, że pierwszeństwo zyskują dopiero wtedy, gdy już się na nim znajdują. Polskie przepisy prawa są w tej kwestii dość zawiłe, dlatego w artykule wyjaśnimy, kto ma pierwszeństwo na przejeździe dla rowerzystów i na jakie sytuacje uważać.