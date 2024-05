Samochodem elektrycznym nie wjedziesz na prom

Ponad rok temu informowaliśmy o decyzji jednego z norweskich armatorów, aby zakazać wyjazdu samochodów z napędem elektrycznym na należące do niego promy. Piszemy "z napędem elektrycznym", ponieważ zakaz dotyczy nie tylko aut elektrycznych, ale także hybryd oraz aut wodorowych (które z zasady też są elektrykami, tylko mającymi własną "elektrownię" na pokładzie).

Ograniczenia dla samochodów elektrycznych w Grecji

Greckie Ministerstwo Żeglugi Polityki Wysp, wprowadziło ograniczenia dla kierowców samochodów elektrycznych oraz hybryd plug-in. Co prawda mogą oni korzystać z tamtejszych promów, ale tylko pod warunkiem, że poziom naładowania ich baterii nie przekracza 40 procent.

Elektryki i hybrydy nie wjadą na prom. Armatorzy boją się, że dojdzie do tragedii

Nowe regulacje weszły w życie w połowie kwietnia, a miejscowi przewoźnicy w większości informują o nich na swoich stronach internetowych. Trzeba też pamiętać, że tamtejsi armatorzy nie pływają tylko po wyspach greckich, ale kursują też na przykład do Włoch. Wybierając się więc z Półwyspu Apenińskiego do Grecji promem, trzeba brać pod uwagę te ograniczenia.

Ograniczenia nie są dużą niedogodnością dla posiadaczy hybryd plug-in, którzy stosunkowo szybko mogą wykorzystać prąd zmagazynowany w baterii i korzystać z napędu spalinowego. Jednak dla właścicieli elektryków nowe regulacje to poważny problem. Planując podróż muszą oni uważać, aby nie dotrzeć na prom ze zbyt dużą ilością prądu w baterii, ale też nie może go być zbyt mało. W Grecji są obecnie około 2000 publicznych ładowarek z czego większość na południu kraju. Po dopłynięciu na miejsce właściciel elektryka musi dać radę dotrzeć do takiej ładowarki, a najlepiej mieć zapas na ewentualne dojechanie do kolejnej, gdyby najbliższa okazała się nieczynna lub była do niej duża kolejka.

Zakazy wjazdu dla samochodów elektrycznych

Zakazy wjazdu dla elektryków zwykle dotyczą zadaszonych parkingów, ponieważ tam ewentualny pożar może być wyjątkowo trudny do opanowania i powodować duże zagrożenie dla dużej liczby innych zaparkowanych pojazdów oraz dla samego budynku i osób w nim przebywających. Co prawda zdaniem ekspertów ADAC auta elektryczne nie palą się częściej niż spalinowe, ale ponieważ ich pożary są bardziej "widowiskowe" i trudniejsze do ugaszenia, bardziej działają na wyobraźnię.

Czy wspólnota mieszkaniowa może zakazać parkowania aut elektrycznych?

Prawo co prawda nie przewiduje znaku zakazu wjazdu dla samochodów z napędem elektrycznym, ale zarządca parkingu może stworzyć regulamin z dowolnymi zasadami i wyłączeniami. Kierowcy muszą więc się do nich stosować.

W przypadku zakazu w Grecji sprawa jest nieco inna, ponieważ to odgórny przepis wprowadzony przez rząd. Przepis co prawda trochę niezrozumiały, ponieważ stopień naładowania baterii, jeśli ma jakikolwiek wpływ na (i tak marginalne) ryzyko zapalenia się akumulatora, to bardzo niewielki.