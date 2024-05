Cała prawda o autach elektrycznych w Polsce. Marzymy o jednej marce

Z danych Centralnej Ewidencji Pojazdów, do jakich dotarła Interia.pl, wynika, że na koniec kwietnia 2024 roku liczba zarejestrowanych w Polsce samochodów elektrycznych przekroczyła 61,1 tys. sztuk. To o blisko 18,3 tys. więcej niż jeździło po polskich drogach w maju 2023 roku. Wzrost liczby rejestracji w porównaniu do ubiegłego roku jest więc doprawdy imponujący i wynosi ponad 42 proc.

Dane nieco różnią się od publikowanego cyklicznie przez Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności "licznika elektromobilności", według którego na koniec marca po polskich drogach poruszało się w sumie 62 629 samochodów "całkowicie elektrycznych". Różnica dotyczyć może jednak np. zarejestrowanych w Polsce elektrycznych pojazdów o masie powyżej 3,5 tony. Jakie samochody osobowe szczególnie upodobali sobie polscy miłośnicy aut elektrycznych?

Samochody elektryczne w Polsce w 2024 roku. Średni wiek i przebieg

Według danych CEPiKu średni wiek zarejestrowanych w Polsce samochodów osobowych z napędem elektrycznym wynosi zaledwie trzy lata. To ciekawa informacja szczególnie w kontekście dyskusji dotyczących pożarów samochodów elektrycznych. Dla porównania średni wiek samochodu w Polsce bez względu na rodzaj zasilania (z wyłączeniem tzw. martwych dusz) to blisko 15 lat.



Średni przebieg elektrycznego samochodu w Polsce to obecnie 61 800 km. W przypadku aut benzynowych (dane nie uwzględniają pojazdów z normą emisji spalin Euro 0) to ponad 192 tys. km, a wysokoprężnych (bez Euro 0) - przeszło 329 tys. km. Śmiało można więc powiedzieć, że statystyczny samochód z napędem elektrycznym w Polsce ma dziś trzykrotnie mniejszy przebieg niż statystyczne auto benzynowe i przeszło pięciokrotnie mniejszy niż auto napędzane silnikiem Diesla.

Ulubione samochody elektryczne Polaków. W Polsce rządzi Tesla

Z danych udostępnionych nam przez Ministerstwo Cyfryzacji wynika, że najpopularniejszą marką samochodu osobowego z napędem elektrycznym jest dziś w Polsce Tesla. Na dzień 30 kwietnia 2024 roku w Polsce zarejestrowanych było 10 732 egzemplarzy aut amerykańskiego producenta. Drugie miejsce pod względem rejestracji, z wynikiem 7267 egzemplarzy, zajmuje obecnie Nissan. Ostatni stopień podium to BMW z wynikiem 4398 rejestracji. W pierwszej piątce znajdziemy jeszcze kolejno marki: 4. Kia - 4061 rejestracji i 5. Volkswagen - 3747 rejestracji.

Ciekawie prezentuje się również zestawienie najpopularniejszych modeli. W takim rankingu, kolejny raz, pierwsze odgrywa Tesla. Najpopularniejszym autem elektrycznym w Polsce jest obecnie Tesla Model 3 z liczbą przeszło 4931 rejestracji na koniec kwietnia 2024 roku. Zaraz za nią znajdziemy Teslę Model Y z przeszło 4107 rejestracjami. Na podium znalazł się też Nissan Leaf. Na dzień 30 kwietnia po polskich drogach poruszało się dokładnie 2611 Leafów. W rzeczywistości Leaf powinien być jednak skalsyfikowany na drugim miejscu, przed Teslą Model Y, bo CEPiK - jako osobny model - traktuje pojazd "Nissan Leaf 40 kWh" (1597 rejestracji). Po zsumowaniu wyników wszystkich odmian Leafa otrzymamy więc wynik 4208 pojazdów.

W pierwszej piątce są jeszcze: 4. Renault ZOE - 1962 rejestracje i 5. Kia Niro - 1866 rejestracji. Wśród stosunkowo popularnych w Polsce samochodów elektrycznych wymienić można jeszcze m.in.: Kię EV6 (1483 rejestracji), Dacię Spring (1393 rejestracje), Forda Mustanga Mach-E (1321 rejestracji) oraz BMW i3 (1272 rejestracje).