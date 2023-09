Audi Q4 e-tron po zmianach. Więcej mocy, zasięgu i wyposażenia

Spis treści: 01 Audi Q4 e-tron po zmianach. Szybsze ładowanie akumulatorów

02 Audi Q4 e-tron po zmianach. Lepsze osiągi i większy zasięg

03 Audi Q4 e-tron po zmianach. Bogatsze wyposażenie w standardzie

04 Audi Q4 e-tron po zmianach. Produkcja również w Brukseli

Najmniejszy “elektryk" w gamie producenta spod znaku czterech pierścieni zostanie zmodyfikowany. Nie mowa tu jednak o klasycznym liftingu, a kilku istotnych modyfikacjach napędu. Co zmieni się w Audi Q4 e-tron na rok modelowy 2024?

Audi Q4 e-tron po zmianach. Szybsze ładowanie akumulatorów

Każdy wariant Q4 e-tron jest wyposażony w baterię litowo-jonową o pojemności 77 kWh netto (82 kWh brutto). W egzemplarzach na rok modelowy 2024 producent zdołał zoptymalizować chemię stosowaną w ogniwach i tym samym przyspieszyć ładowanie prądem stałym.

W kwestii przyjmowanej przez akumulatory mocy nic się nie zmieniło - modele z napędem na koła tylne przyjmą maksymalnie 135 kW, zaś te z napędem na obie osie (quattro) do 175 kW. Producentowi udało się jednak skrócić czas ładowania (od 10 do 80 proc) z 33 do 28 minut. Innymi słowy, przez dłuższy czas ładowanie będzie możliwe większym prądem (podawana przez producenta moc maksymalna nie jest stała podczas całego ładowania).

Zdjęcie Audi Q4 e-tron na rok modelowy 2024 / Audi

Audi Q4 e-tron po zmianach. Lepsze osiągi i większy zasięg

W modelach na nowy rok pojawią się także zmodyfikowane synchroniczne silniki elektryczne (PSM) - teraz mają oferować nieco lepsze osiągi i lepiej zarządzać temperaturą. Jak tłumaczy producent, dzięki geometrii i rozmieszczeniu kół zębatych w skrzyni biegów, a także specjalnie ukształtowanym komponentom do transportu i dystrybucji oleju, temperatura w układzie napędowym prawie w ogóle nie wzrasta.

Wraz z modyfikacjami napędu poprawiono pracę zawieszenia i układu kierowniczego - według obietnic producenta teraz auta mają reagować bardziej bezpośrednio.

Zdjęcie Audi Q4 e-tron na rok modelowy 2024 / Audi

Audi Q4 45 e-tron i Audi Q4 45 Sportback e-tron z napędem na jedną oś, dysponują teraz mocą 286 KM (wcześniej 265 KM) i osiągają 100 km/h w 6,7 sekundy. Z kolei warianty z napędem na wszystkie koła quattro przyspieszają od 0 do 100 km/h w 6,6 sekundy.

Topowe warianty Audi Q4 55 e-tron quattro i Audi Q4 Sportback 55 e-tron dysponują po zmianach mocą 340 KM (wcześniej 299 KM) i rozpędzają się do 100 km/h ze startu zatrzymanego w 5,4 sekundy (wcześniej 6,2 s). Prędkość maksymalna wszystkich wariantów to niezmiennie 180 km/h.

Zdjęcie Audi Q4 e-tron na rok modelowy 2024 / Audi

Audi Q4 e-tron po zmianach. Bogatsze wyposażenie w standardzie

Egzemplarze na nowy rok modelowy będą nie tylko mocniejsze, ale też lepiej wyposażone. Na liście wyposażenia standardowego znajdą się m.in. podgrzewane fotele, elektrycznie sterowana klapa bagażnika, w pełni cyfrowy zestaw wskaźników o przekątnej 10,25-cala oraz usługi łączności Audi MMI. W ofercie pojawią się także nowe kolory, 21-calowe wzory felg, przyciemnione reflektory Matrix LED i opcja przyciemnienia świateł tylnych.

Audi Q4 e-tron po zmianach. Produkcja również w Brukseli

Jeszcze w tym roku producent rozpocznie produkcję Audi Q4 e-tron w fabryce w Brukseli, gdzie powstaje obecnie także Audi Q8 e-tron. Równolegle auto będzie produkowane w Zwickau. Zwiększenie mocy produkcyjnych to odpowiedź na rosnący popyt, który producent odnotowuje z miesiąca na miesiąc.