W serwisach społecznościowych pojawiło się niedawno intrygujące nagranie, na którym widać kolizję z udziałem autonomicznego samochodu. Filmik pochodzi z Chin, gdzie - w pewnych prowincjach - pojazdy bez kierowców mogą już legalnie poruszać się po drogach. Wśród komentarzy dominuje narracja o tym, że reakcja auta na kolizję była zaskakująco "ludzka" - po chwili "namysłu" pojazd "uciekł" z miejsca zdarzenia.

Autonomiczna taksówka spowodowała kolizję i uciekła

Na nagraniu widzimy, jak autonomiczna taksówka - wykonując manewr zmiany pasa ruchu - doprowadza do niegroźnej kolizji z autem (również taksówką) znajdującym się na lewym pasie. Przypominamy, że w takiej sytuacji pierwszeństwo ma pojazd poruszający się po pasie ruchu, na który zamierzamy wjechać. Nie ulega wątpliwości, że czujniki autonomicznego auta wykryły kolizję, o czym świadczy zatrzymanie pojazdu i włączenie świateł awaryjnych. Uwagę zwraca to, co stało się później - po chwili światła awaryjne gasną, a samochód kontynuuje jazdę.



