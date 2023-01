Strajk na stacjach paliw we Włoszech. Kierowcy nie zatankują przez dwa dni

Spis treści: 01 We Włoszech mocno podrożało paliwo

We Włoszech mocno podrożało paliwo

Włoskie ceny paliw, podobnie jak w Polsce i w Europie, zaczęły rosnąć po rosyjskiej agresji na Ukrainę. W efekcie w marcu, urzędujący wówczas rząd Mario Draghiego wprowadził niższą stawkę akcyzy na paliwo. Preferencyjne stawki przestały obowiązywać w 1 stycznia 2023 roku, co doprowadziło do skokowej podwyżki cen - benzyna podrożała z 1,73 euro na 1,81 euro, a diesel z 1,80 euro na 1,87 euro.

Problem w tym, że wówczas ceny się nie zatrzymały i dziś za litr benzyny 95 średnio we Włoszech trzeba zapłacić 1,94 euro, a ceny oleju napędowego sięgają już 2 euro.

Wzrost akcyzy to był tylko początek. Sprawą podwyżek badają prokuratorzy

Po skargach włoskich organizacji konsumenckich sprawą podwyżek zajęli się prokuratorzy i urząd antymonopolowy, a rząd premier Gieorgii Meloni zaproponował nowe regulacje prawne. I to właśnie one nie spodobały się branży paliwowej.

Organizacje zrzeszające stacje paliw wskazały, że rząd nie toczy z nimi prawdziwego dialogu, a wskazując na brak przejrzystości w ustalaniu cen sprzedaży na stacjach rozmija się z prawdziwymi problemami branży paliwowej i włoskich kierowców.

48-godzinny strajk stacji paliw we Włoszech. W całym kraju nie da się zatankować

W efekcie ma dojść do strajku, który według organizatora ma "powstrzymać falę błota rzucanego na sektor paliwowy" i "przywrócić prawdę".

Stacje zostaną zamknięte dziś (we wtorek) o godzinie 19.00 (stacje autostradowe o 22.00) i nie będą pracować przez 48 godzin. Dotyczy to również stacji samoobsługowych, w efekcie przez dwa dni tankowanie we Włoszech będzie całkowicie niemożliwe.



