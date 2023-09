Rekordowo tanie paliwo. Jak bezpiecznie zatankować na zapas

Spis treści: 01 Ile litrów paliwa można legalnie przewozić?

02 Ile litrów paliwa można przechowywać w garażu lub komórce?

03 Czy paliwo traci swoje właściwości z czasem?

04 Uważaj ile tankujesz do kanistra

Od wydarzeń za naszą wschodnią granicą z początku ubiegłego roku, ceny paliw na stacjach wystrzeliły w górę. W pewnym momencie sięgnęły nawet 8 złotych za litr. W końcu ceny paliw ustabilizowały się, a tuż po wakacjach osiągnęły najniższe wartości od ponad roku. Nie wiadomo jednak jak długo potrwa ta passa i czy za kilka dni znów nie wystrzeli w górę - na to wskazywałaby sytuacja na rynku europejskim, bowiem ceny paliw w Polsce są najniższe w Europie środkowej, i niższe niż na zachodzie. Dobrym pomysłem może być zaopatrzenie się w paliwo na zapas i zatankowanie do kanistrów i zbiorników zewnętrznych.

Reklama

Należy jednak pamiętać, że przechowywanie i przewóz paliw płynnych w zbiornikach zewnętrznych jest usankcjonowane prawnie i wymaga przestrzegania pewnych zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego ustalonych przez Polską Izbę Paliw Płynnych i POPiHN (Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego). Tankując paliwo na zapas należy stosować się do limitów i zasad bowiem można narazić się na dotkliwą karę, a poza tym nie możemy lekceważyć kwestii bezpieczeństwa.

Ile litrów paliwa można legalnie przewozić?

Jak zwykle w takich przypadkach nie można wozić dowolnej ilości paliwa w dowolnych pojemnikach. Jako że paliwo ,czy to benzyna czy olej napędowy zaliczają się do materiałów niebezpiecznych, można je przewozić tylko w szczelnych i zamykanych pojemnikach przeznaczonych do przewozu tego typu substancji i tylko w ilości określonej przez europejską umowę dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (ADR).

Kanister, czy też zbiornik w którym przewożone jest paliwo może mieć maksymalnie 60 litrów pojemności, a maksymalny limit ilości paliwa jakie możemy przewozić to 240 litrów na "jednostkę transportową" czyli jeden samochód/pojazd.

Jeśli naruszymy którykolwiek z tych przepisów narażamy się na bardzo wysoką karę:

3000 zł - zapakowanie, nadanie, załadunek lub przewóz towaru niebezpiecznego w niecertyfikowanym opakowaniu,

2000 zł - nadanie, załadunek lub przewóz towaru niebezpiecznego w ilości przekraczającej dopuszczalne limity na jednostkę transportową w rozumieniu przepisów ADR.

Ile litrów paliwa można przechowywać w garażu lub komórce?

Skoro przepisy dotyczą możliwości przewożenia paliwa pojazdem i tankowania do zbiorników zewnętrznych, należy również wspomnieć o przepisach regulujących możliwość przechowywania paliwa w pomieszczeniach typu garaż czy komórka. Tu obowiązują zasady rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Dopuszczalne limity paliwa, które możemy przechowywać w garażu zawarte w tym dokumencie wynoszą:

do 200 l benzyny w garażu wolnostojącym o powierzchni do 100 m2. Takie pomieszczenie musi być wykonane z materiałów niepalnych. Garaż murowany, lub blaszak to przykłady garaży wykonanych z materiałów niepalnych.

do 60 l oleju napędowego lub 20 l benzyny w garażach innych niż wolnostojące o powierzchni do 100 m2. Paliwo musi być przechowywane w szczelnie zamykanych naczyniach (kanistrach lub beczkach) przystosowanych do takiego rodzaju cieczy. Przykładem pomieszczenia jest garaż stanowiący przybudowę domu mieszkalnego lub garaż w zabudowie szeregowej.

Paliwa mogą być również przechowywane w pomieszczeniach o powierzchni większej niż 100 m2 ale tylko pod warunkiem, że są niezbędne do eksploatacji pojazdu i są przechowywane w specjalnych opakowaniach jednostkowych.

Jeśli chcemy przechowywać większą ilość paliwa, możemy tak zrobić, ale dopiero po spełnieniu dość restrykcyjnych wymogów przeciwpożarowych, a także uzyskaniu pozwoleń w zakresie ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska i dozoru technicznego.

Kary za nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy używaniu lub przechowywaniu materiałów niebezpiecznych, które mogą doprowadzić do pożaru lub jego rozprzestrzeniania się przewiduje kodeks wykroczeń, a grzywna może wynosić od od 20 do nawet 5 tys. zł. W skrajnych przypadkach łamiącemu przepisy grozi nawet nawet areszt zwłaszcza wtedy, gdy swoim postępowaniem narazi na niebezpieczeństwo osoby postronne.

Czy paliwo traci swoje właściwości z czasem?

Zanim zdecydujemy się zatankować maksymalną dopuszczalną ilość paliwa na zapas, zastanówmy się ile czasu zajmie nam zużycie tego paliwa. Warto bowiem pamiętać, że choć paliwo nie ma typowego terminu ważności, wraz z upływem czasu traci swojej właściwości. W przypadku benzyny dzieje się to znacznie szybciej niż w przypadku oleju napędowego. Odpowiedni sposób przechowywania pozwoli nam utrzymać zbliżone do początkowych właściwości benzyny przez maksymalnie dwa lata. Jeśli zbiornik jest nieszczelny lub dostaje się do niego powietrze benzyna "utlenia się znacznie szybciej" a na dodatek może powodować powstawanie osadów na dnie zbiornika.

W przypadku oleju napędowego, można przechowywać go znaczni dłużej - może nadawać się do użytku nawet po upłynięciu 10 lat, oczywiście pod warunkiem że jest prawidłowo przechowywany. Zanim więc zatankujesz do kanistrów, zastanów się jak szybko zużyjesz dane ilości paliwa, a także czy masz odpowiednie warunki do legalnego przechowywania go, aby nie narazić się na karę.

Zdjęcie kanistry na paliwo / 123RF/PICSEL

Uważaj ile tankujesz do kanistra

Do zatankowania paliwa na zapas warto użyć specjalnych kanistrów na benzynę i olej napędowy. Są wykonane z odpowiedniego rodzaju tworzywa lub blachy stalowej, przeznaczone do przechowywania paliwa lub oleju napędowego. Tankowanie do zwykłych pojemników np. po płynie do spryskiwaczy lub butelek innego typu jest niebezpieczne i grozi rozszczelnieniem zbiornika. Może również dojść do reakcji paliwa z plastikiem co też nie jest dobre dla paliwa.

Warto również pamiętać, że paliwo dość mocno reaguje na zmiany temperatury - jego objętość się zmienia wraz ze zmianami temperatury - tankując zimne paliwo przy dystrybutorze, należy pamiętać że w ciepłym garażu może się ono rozszerzyć - zwiększyć swoją objętość. Dlatego warto pamiętać aby nie tankować "pod korek" bo może to doprowadzić do wycieku paliwa przez korek kanistra.