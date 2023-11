Spis treści: 01 Od 1 stycznia 2024 na stacjach pojawi się nowa benzyna

Pechowcy od 1 stycznia 2024 roku zamiast benzyny 95 będą museili tankować do swoich samochodów droższą benzynę 98. Dlaczego tak się dzieje i co oznacza E5 oraz E10? Wyjaśnijmy.

Tankując dziś benzynę, do baku wlewamy paliwo E5. Skrót ten oznacza, że udział biokomponentów w paliwie wynosi 5 procent. Jednak od 1 stycznia 2024 tego paliwa na stacjach już nie kupimy, benzyna E5 zostanie zastąpiona bardziej ekologicznym paliwem, czyli benzyną E10, w której składzie udział biokomponentów (bioetanolu) wynosi 10 procent. Niestety, nie wszyscy będą mogli zatankować do paliwo do swoich samochodów.

Zacząć trzeba od tego, ze zdecydowana większość kierowców w Polsce nie będzie miała problemu z przejściem na paliwo E10, a cała zmiana odbędzie się dla nich w sposób niezauważalny. Po 1 stycznia po prostu pojadą na stację i za pomocą tego samego dystrybutora co zwykle, zatankują paliwo E10.

Jednak niektóre osoby będą miały problem i nie będą już mogły tankować benzyny 95. Chodzi o to, że bioetanol to alkohol, który spala się w wyższej temperaturze niż benzyna. A to oznacza, że systematyczne tankowanie paliwa E10 do samochodów do tego nie przystosowanych doprowadzi w końcu do wypalenia uszczelki pod głowicą lub zniszczenia gniazd zaworów (silnik będzie bowiem systematycznie się przegrzewał).

Samochody używane Nowa benzyna E10 może zepsuć twoje auto. Długa lista Jakie silniki nie powinny jeździć na paliwie E10? M.in. wszystkie starsze, z zasilaniem gaźnikowym. E10 nie można również tankować do aut posiadających silniki z mechanicznym czy bezpośrednim wtryskiem paliwa pierwszych generacji (silniki GDI Mitsubishi, Volvo i Renault oraz FSI koncernu Volkswagena).

Nie wolno ci tankować benzyny 95? Będzie musiał jeździć na 98

Listę samochodów, do których nie należy tankować benzyny E10 znajdziecie w naszym serwisie pod tym linkiem . Również resort klimatu zamierza uruchomić specjalną wyszukiwarkę, za pomocą której będzie można sprawdzić, czy dany samochód jest przystosowany do jazdy na paliwie E10. Wpisując markę pojazdu, model oraz rocznik uzyskamy informację, czy dany pojazd może tankować benzynę E10, czy też nie. Jeśli nie - kierowcy pozostanie tankowanie droższej benzyny 98.



Wyszukiwarka będzie dostępna pod adresem e10.klimat.gov.pl a ma zostać uruchomiona do końca listopada. Opracuje ją Poznański Instytut Technologiczny (Sieć Badawcza Łukasiewicz), któremu ministerstwo zapłaci za to dokładnie 157 317,00 zł brutto.

Na koniec warto dodać, że benzyna E10 jest już powszechnie stosowana w krajach zachodnich. To jednak nie wszystko, bowiem coraz częściej na stacjach można spotkać paliwo z 20-procentowym dodatkiem biokomponentów (E20).