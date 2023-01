Jak zmieniły się ceny paliw 1 stycznia 2023? Sprawdziliśmy to

Spis treści: 01 Koniec obniżonego podatku VAT na paliwa

02 Nieoczekiwane zapowiedzi o utrzymaniu cen paliw w 2023 roku

03 Jak zmieniły się ceny paliw 1 stycznia 2023 roku?

Koniec obniżonego podatku VAT na paliwa

Problemy gospodarcze, rosnącą inflacje oraz wysokie ceny paliw, zwykle kojarzymy z trwającą wojną w Ukrainie. Jest w tym dużo prawdy - dość przypomnieć, że już w dniu rosyjskiej agresji ceny na stacjach poszły znacznie w górę (chociaż częściowo były wynikiem spekulacji i nieuczciwych działań właścicieli poszczególnych stacji), a przed dystrybutorami pojawiły się spore kolejki. Przypomnijmy jednak, że już na początku stycznia 2022 roku informowaliśmy o planach rządu, dotyczących tarczy antyinflacyjnej 2.0.

Zgodnie z założeniami tego drugiego pakietu pomocy, od 1 lutego 2022 roku VAT na paliwa został zmniejszony z 23 do 8 procent. Taka obniżka miała obowiązywać do 31 lipca, ale później została przedłużona do 31 października, a następnie do końca 2022 roku. Rząd zapowiadał również, że rozważa kolejne wydłużenie obowiązywania niższego VAT-u na paliwa, ale ostatecznie do tego nie doszło i w 2023 rok wchodzimy już z podatkiem w pełnym wymiarze.

Nieoczekiwane zapowiedzi o utrzymaniu cen paliw w 2023 roku

Podczas gdy eksperci wyliczali już, że paliwa od 1 stycznia 2023 roku podrożeją nawet o złotówkę, niespodziewanie pod sam koniec grudnia odniósł się do tego Daniel Obajtek. Prezes Orlenu zapowiedział na antenie TVP Info, że podniesienie VAT-u do 23 procent "nie powinno mieć istotnego wpływu na paliwa na naszych stacjach". Jak miało się to udać?

Odpowiedź przyszła 31 grudnia, kiedy to pojawiła się informacja, że Orlen znacząco obniżył ceny paliw w hurcie. I według naszych szacunków, miało to faktycznie pozwolić na pozostawienie cen na właściwie identycznym poziomie. Czy stało się tak faktycznie?