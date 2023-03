Daniel Obajtek powiedział, kiedy benzyna będzie po 5 zł

Michał Domański Rynek paliw

Ceny paliw mocno poszły w górę, od wybuchu wojny na Ukrainie i nieustannie utrzymują się na wysokim poziomie, chociaż ostatnio miały miejsce pewne obniżki. Czy mamy jednak szanse na to, by ceny na stacjach wróciły do poziomu sprzed konfliktu za naszą wschodnią granicą? Daniel Obajtek powiedział ostatnio, kiedy możemy spodziewać się obniżki cen benzyny do 5 zł.

Zdjęcie Daniel Obajtek odniósł się do pytania o obniżki cen paliw / Tomasz Jastrzebowski/ / Reporter