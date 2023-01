5 lutego - sądny dzień dla diesla. "Może być tak drogi, jak nigdy wcześniej"

Wielkimi krokami zbliża się sądny dzień dla właścicieli aut z silnikami o zapłonie samoczynnym. Eksperci nie pozostawiają złudzeń - olej napędowy może wkrótce osiągnąć najwyższe ceny w historii notowań.



Embargo na rosyjską ropę

Powodem skokowego - w opinii analityków rynku paliw - wzrostu cen oleju napędowego na polskich stacjach ma być wejście w życie nowego embarga na dostawy paliw płynnych z Rosji. Unijny zakaz działać ma począwszy od 5 lutego i jest częścią szóstego pakietu sankcji zatwierdzonego przez Komisję Europejską jeszcze w maju ubiegłego roku. Od 5 grudnia w UE i Wielkiej Brytanii obowiązuje już zakaz importu rosyjskiej ropy naftowej drogą morską.



Reklama

Pozyskanie samego surowca w postaci ropy naftowej nie jest obecnie dużym problemem. Co innego w przypadku paliw gotowych, czyli m.in. właśnie oleju napędowego. Jeszcze do niedawna aż 40 proc. "diesla" oferowanego na stacjach Unii Europejskiej importowane było właśnie z Rosji. Zastąpienie tak gigantycznego udziału w rynku przez innych dostawców to bardzo trudny i skomplikowany proces. Potrzebni są bowiem dostawcy z odpowiednio dużym zapleczem technologicznym, czyli wydajnymi rafineriami.



Podwyżka cen diesla

Obecnie poziom udziału w krajowym rynku oleju napędowego z importu sięga 25 proc. Reszta pokrywana jest przez zdolności produkcyjne polskich rafinerii. PKN Orlen robi wszystko by zabezpieczyć dostawy, ale biorąc pod uwagę że każde 4 na 10 litrów oleju napędowego w całej UE pochodziło do tej pory z Rosji, konkurencja jest bardzo duża, a rynek ulega "dynamicznym zmianom".



Wiadomości NIK chce skontrolować Orlen. Nie może, bo Orlen nie musi się jej tłumaczyć Eksperci rynku paliw nie mają wątpliwości, że tym razem nie można będzie liczyć na żaden "cud przy dystrybutorach".

W rozmowie z Interią Jakub Bogucki z e-petrol.pl uspokaja wprawdzie, że paliwa do diesli raczej nie zabraknie, ale ceny mogą zaskoczyć zmotoryzowanych.



Nie ma też wątpliwości, że chociaż kierowcy aut benzynowych nie mają powodów do żadnych obaw, w ogólnym rozrachunku wzrost cen oleju napędowego odczujemy wszyscy. Mowa przecież o paliwie, które napędza cały drogowy transport, którego koszty są jednym z głównych motorów napędowych inflacji.

Ceny paliw. Diesel najdroższy w historii

Jakich podwyżek spodziewać się można na stacjach w pierwszym tygodniu lutego? Obecnie za litr oleju napędowego, w zależności od województwa, zapłacić trzeba średnio między 7,59 a 7,72 zł.



Jakub Bogucki z e-petrol.pl prognozuje, że po 5 lutego spodziewać się można cen powyżej 8 zł. za litr "diesla".



Skala podwyżek może być kilkunatso- może kilkudziesięciogroszowa, ale realne przewidzenie pełnej skali podwyżek jest trudne, bo tak naprawdę trudno stwierdzić, jak wygląda bieżący poziom dywersyfikacji zaoptarzenia w Europie - zaznacza w rozmowie z Interią Bogucki. zaznacza w rozmowie z Interią Jakub Bogucki

Wszystko zależy od tego, jak szybko UE upora się ze znalezieniem nowych dostawców. Część ekspertów prognozuje, że prawdopodobny wydaje się nawet poziom 9 zł za lit, chociaż psychologiczna bariera 10 zł raczej nie zostanie przekroczona.



***