Hulajnogi elektryczne to prawdziwy hit polskiego rynku ostatnich kilku lat. O zaletach tego typu sprzętów można opowiadać naprawdę długo - w mieście naprawdę trudno o lepszy środek transportu (oczywiście o ile pogoda jest wystarczająco dobra). E-hulajnogi są zwinne, zapewniają szybkie przedostanie się z punktu A do punktu B, nie wymagają wysiłku fizycznego, a jazda może dostarczyć sporo frajdy. Lubią ją i najmłodsi i dorośli, nawet w naprawdę dojrzałym wieku.

Hulajnoga elektryczna sprawdza się w mieście

Nie każdy ma ochotę i możliwości, by dojeżdżać np. do pracy na rowerze - przy wybraniu takiego środka transportu warto byłoby mieć w miejscu docelowym prysznic, poza tym jednoślad napędzany siłą mięśni nie jest najbardziej przystępnym rozwiązaniem w terenie górzystym. Hulajnoga elektryczna może być tu odpowiedzią - w dodatku większość modeli jest na tyle niewielkich i poręcznych, że można je zabrać ze sobą do biura czy mieszkania, a nawet (gdy zacznie padać albo wyczerpie nam się akumulator) przewieźć pod pachą autobusem czy tramwajem. Zalet jest więcej: hulajnoga z łatwością mieści się w bagażniku nawet niewielkiego samochodu, większość modeli nie kosztuje wiele, zapewniają odpowiednie zasięgi i łatwo się je ładuje.

Hulajnoga elektryczna to jedno z najchętniej wybieranych urządzeń do przemieszczania się. 123 rf 123RF/PICSEL

Taki sprzęt nie wymaga od osób dorosłych posiadania żadnych specjalnych uprawnień - nie trzeba mieć prawa jazdy ani nawet np. karty rowerowej. Co z nieletnimi „kierowcami”? Według przepisów, z e-hulajnogi mogą korzystać dzieci w wieku od lat 10, ale muszą mieć kartę rowerową, kategorię AM (dozwolona od 14 roku życia) lub kategorię A1 (od 16 roku życia). Młodsze dzieci nie mogą prowadzić hulajnogi na drogach publicznych, ale mogą korzystać z takich pojazdów w strefie zamieszkania, pod nadzorem dorosłych.

Czy na e-hulajnodze musisz mieć kask?

Poza zaletami, są też wady - kwestia bezpieczeństwa budzi obawy wielu potencjalnych klientów na elektryczne hulajnogi i przede wszystkim rodziców, którzy myślą nad kupieniem takich sprzętów dzieciom (lub ich dzieci bardzo chcą dostać hulajnogi i często o nie proszą).

Rzeczywiście, upadek na hulajnodze może być niebezpieczny. Sprzęty potrafią rozwijać dość pokaźne prędkości, a osoba spadająca z rozpędzonego pojazdu może uderzyć głową np. w krawężnik, latarnię czy inne elementy infrastruktury. Warto zapobiegać obrażeniem, zaopatrując się w odpowiednie akcesoria ochronne - z kaskiem na czele.

Czy trzeba mieć kask podczas jazdy hulajnogą elektryczną? 123 rf 123RF/PICSEL

Czy jednak przepisy nakazują noszenie kasku podczas jazdy na e-hulajnodze? Nie. Przepis jest prosty - art. 40 ust. 1. ustawy Prawo o ruchu drogowym wymienia pojazdy, przy których należy założyć kask. Mowa o motocyklach, motorowerach i czterokołowcach (czyli np. quadach). Nie ma jednak tam słowa o hulajnogach elektrycznych. Nie napisano także o UTO (Urządzeniach Transportu Osobistego) ani UWR (Urządzeniach Wspomagających Ruch).

To oznacza, że prawnego wymogu noszenia kasku nie ma, a za jego brak nie grozi nam mandat. W kask jednak zdecydowanie warto się wyposażyć - dla własnego bezpieczeństwa, a nie po to, by „zadowolić” ustawodawcę czy stróży prawa.

Jak wybrać odpowiedni kask na hulajnogę elektryczną?

Kask chroni przed urazami głowy - nie trzeba dodawać, że mogą być one wyjątkowo poważne w skutkach, a nawet tragiczne. Może też zapobiegać np. urazom szczęki (trudnym i kosztownym w leczeniu oraz stwarzającym problemy natury estetycznej).

Jak wybrać odpowiedni kask? Najpierw trzeba dobrać rozmiar - warto zmierzyć centymetrem krawieckim obwód głowy, prowadząc miarkę ok. centymetr nad brwiami i uszami. Odczytany wynik porównajmy z tabelą rozmiarów producenta. Dobrze dobrany kask nie powinien uciskać, nie powinien też być zbyt luźny. Kluczową kwestią jest regulacja, pozwalająca na dopasowanie do głowy. Lżejsze modele będą wygodniejsze w użyciu.

Kask powinien też zapewniać dobrą wentylację i nie ograniczać widoczności. Niezwykle ważną kwestią są certyfikaty - jeśli ich nie brakuje, kask spełnia odpowiednie normy. Najlepiej, jeśli znajdziemy model z certyfikatem ECE 22-05 - tym samym, który muszą mieć kaski motocyklowe. Dobrze będzie postawić na modele z odblaskami - to poprawi bezpieczeństwo jazdy po zmroku.

Jaki kask wybrać na hulajnogę elektryczną? 123 rf 123RF/PICSEL

Mimo że przepisy nie wymagają noszenia kasku na e-hulajnodze, zdrowy rozsądek nakazuje wyposażyć się w taki element. Konsekwencje urazów, których można nabawić się choćby w drodze do pracy, to nie żarty, a życie nieuważnego lub pechowego „kierowcy” hulajnogi może w ciągu kilku sekund całkowicie się zmienić. Na kasku z pewnością nie warto oszczędzać - to od niego zależy nasze bezpieczeństwo. Pamiętajmy także, że po upadku i uderzeniu głową o przeszkodę kask należy wymienić na nowy, nawet jeśli sprawdził się doskonale, ochronił nas i nie nosi śladów uszkodzeń. Przy kolejnym uderzeniu może już nie zachować odpowiednich właściwości.

