Jak duża jest skala kradzieży samochodów w Polsce? W 2023 roku tylko 5646 pojazdów osobowych oraz ciężarowych od DMC do 6 ton, zostało wyrejestrowanych z powodu kradzieży. To niewiele, biorąc pod uwagę, że w Polsce mamy około 22 mln samochodów. Ponadto liczba kradzieży z roku na rok maleje.

Trzeba jednak pamiętać, że dane te nie są do końca obiektywne. Chodzi o to, że w stolicy mieszczą się banki oraz inne instytucje finansowe, udzielające kredytów, leasingów oraz najmu długoterminowego. Siłą rzeczy sporo samochodów rejestrowanych jest właśnie w Warszawie i zalicza się do jej statystyk, chociaż realnie jeżdżą one w innych rejonach Polski.