Spis treści: 01 Tunel pod Świną pochłonął prawie miliard złotych

02 Tunel pod Świną to najdłuższy podwodny odcinek w Polsce

03 Tunel pod Świną. Odcinkowy pomiar prędkości

04 Tunel pod Świną otworzy się 30 czerwca. Wszyscy na to czekali

To będzie historyczny moment dla mieszkańców i władz Świnoujścia, Kiedyś na przeprawę czekali nawet godzinami, lada moment z jednej wyspy na drugą przejazdą podwodną trasą w blisko 3 minuty. Kierowcy wreszcie doczekali się otwarcia tunelu, którego budowę we wrześniu 2018 roku rozpoczęła firma PORR S.A./Gülermak.

Tunel pod Świną pochłonął prawie miliard złotych

Zbudowanie łącznika pomiędzy wyspami Wolin i Uznam w Świnoujściu, pochłonęło nieco ponad 912 mln zł. Lwią część tej kwoty, bo aż 775 mln zł pokryło dofinansowanie z Unii Europejskiej. Brakujące 137 mln zł dołożyło z własnego budżetu miasto Świnoujście.

Zdjęcie Tunel pod Świną (na zdjęciu stan z lutego br.) będzie najdłuższym podwodnym tunelem w Polsce / DOMIN/AGENCJA SE/ / East News

Tunel pod Świną to najdłuższy podwodny odcinek w Polsce

W jednorurowym tunelu łączącym wyspy Uznam i Wolin zmieściły się dwa pasy ruchu o szerokości 3,5 m i dwa pasy awaryjne o szerokości ok. 2 metrów. Jego długość całkowita to dokładnie 1484 metry, których przejechanie zajmie kierowcom od 3 do 4 minut. Kiedyś na tę przeprawę czekano nawet godzinami, bowiem tempo pracy promów było mocno uzależnione od warunków pogodowych i stanu wody.

Tunel pod Świną. Odcinkowy pomiar prędkości

Warto zaznaczyć, że w całym tunelu obowiązuje ograniczenie prędkości 50 km/h. Jak poinformowało GDDKiA, nad zachowaniem kierowców czuwa monitoring i odcinkowy pomiar prędkości. Już jazda z prędkością 60 km/h może zakończyć się mandatem, kierowcy muszą o tym pamiętać.