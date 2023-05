Zignorował znak STOP i wjechał na tory. Wprost pod pociąg

Spis treści: 01 Kierowca Hondy wjechał tuż pod nadjeżdżający pociąg

Kierowca Hondy wjechał tuż pod nadjeżdżający pociąg

Do poważnie wyglądającego wypadku doszło na przejeździe kolejowym w położonej w województwie mazowieckim miejscowości Gąski. Samochód wjechał tam pod pociąg towarowy. Policja z Piaseczna poinformowała, że kierujący Hondą 33-letni mężczyzna nie zastosował się do znaku STOP.

Kierowca ewidentnie miał więcej szczęścia niż rozumu. Mimo że samochód nadaje się już tylko na złom (co można zobaczyć na zdjęciach poniżej), 33-latek nie poniósł poważnych obrażeń. Nie oznacza to jednak, że uniknął odpowiedzialności za swój czyn. Funkcjonariusze ukarali go mandatem w wysokości 5 tys. złotych. Dodatkowo jego konto "zasiliło" 10 punktów karnych.

Kierowco, zachowuj ostrożność na przejeździe kolejowym

Choć tutaj możemy mówić o wyjątkowym szczęściu kierowcy, to przeważnie w przypadku konfrontacji samochodu z pociągiem z reguły ten pierwszy jest na straconej pozycji. Należy więc pamiętać o zagrożeniu, jakie jest związane z wjeżdżaniem na przejazd kolejowy, zwłaszcza kiedy na pokładzie mamy pasażerów, ponieważ wówczas odpowiadamy również za ich bezpieczeństwo.

Zbliżając się do przejazdu kolejowego musimy zachować szczególną ostrożność i wjeżdżać na tory wyłącznie wtedy, gdy upewnimy się, że nie zbliża się żaden pojazd szynowy. Kierowca powinien pamiętać również, że o pociągu zbliżającym się do przejazdu informuje palące się czerwone światło na sygnalizatorze.

W takim wypadku nie możemy wjeżdżać na tory. Ponadto powinniśmy zatrzymać się przed przejazdem widząc znak STOP (podobnie jak w każdym innym przypadku). Pamiętajmy również, że zabronione jest objeżdżanie zapór, które zostały już opuszczone, a także wjeżdżanie na przejazd, jeśli rozpoczęto ich opuszczanie, albo nie zakończono podnoszenia. Kierowcy powinni mieć również świadomość, że na tory mogą wjeżdżać wyłącznie w przypadku, gdy mają możliwość, by zjechać z przejazdu.

