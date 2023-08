Zielone Lamborghini znowu łamie przepisy. To blamaż polskiej policji

W kolejnej sytuacji możemy zobaczyć spowolnienie ruchu wynikające z prac remontowych prowadzonych na odcinku drogi. Kierowca Lamborghini najwidoczniej nie chce "tracić czasu" na powolną jazdę i przejeżdża pasem awaryjnym obok innych samochodów.

Ostatnia z zarejestrowanych sytuacji miała miejsce na drodze z ograniczeniem prędkości do 110 km/h. W tym wypadku kierowca Lamborghini znowu przemknął pasem awaryjnym wyprzedzając nagrywającego wszystko kierowcę. Choć samochody jadące lewym pasem poruszały się znacznie szybciej, najwidoczniej dla niego to wciąż było za wolno.

Sprawą kierowcy Lamborghini zajmuje się policja

Warto dodać, że dwa ostatnie nagrania zostały zarejestrowane już jakiś czas temu. Ostatnie z nich na początku lipca trafiło natomiast na skrzynkę mailową opolskiej policji. Ustaleniem tożsamości kierowcy zajęli się wówczas funkcjonariusze z Brzegu. Prosili oni o wszelkie informacje, które pomogą w ustaleniu kierowcy.

Jak informował portal tvn.24.pl, policjanci ustalili, że samochód należał do firmy leasingowej. Funkcjonariusze wystąpili z wnioskiem o udostępnienie danych osoby korzystającej z auta. W najnowszym oświadczeniu przekazanym redakcji st. asp. Patrycja Kaszuba stwierdziła, że funkcjonariusze znają już tożsamość korzystającego z auta. Odpowiednie pisma w tej kwestii zostały już wysłane do firmy, która jest właścicielem pojazdu. Policjantka zwróciła jednak uwagę, że jest jeszcze za wcześnie, by wskazać konkretnego kierowcę jako winnego.