Spis treści: 01 Potrącił 14-latkę na pasach. Dziewczynka przeleciała nad samochodem

02 Przejścia dla pieszych to ciągle niebezpieczne miejsce

03 Co grozi za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu?

Do poważnego potrącenia doszło w biały dzień na ul. Kościuszki w Szprotawie. Lokalny monitoring uchwycił moment, w którym 14-latka z rękami schowanymi w brązowej kurtce zbliża się wolnym krokiem do zebry. Pieszą zbliżającą się do przejścia szybko zauważa kierowca białego kombi i ustępuje jej pierwszeństwa. Dziewczynka była pewna, że może wejść na przejście, ale zdaje się, że zapomniała spojrzeć w lewo.

Potrącił 14-latkę na pasach. Dziewczynka przeleciała nad samochodem

Wtedy z dużą prędkością nadjechała Mazda. Kierujący japońskim sedanem nawet nie próbował hamować - czerwone światło rozbłysło na tylnych lampach chwilę po uderzeniu. Reakcja 78-latka pozostawiła wiele do życzenia, bowiem samochód zatrzymał się kilkanaście metrów za przejściem dla pieszych. Poszkodowana została przetransportowana do szpitala.

Przejścia dla pieszych to ciągle niebezpieczne miejsce

Wygląda na to, że prędkość Mazdy była nieadekwatna do warunków panujących na drodze i okoliczności, a kierowca ewidentnie nie był skupiony na tym, co dzieje się dookoła niego. To nagranie jest książkowym przykładem na to, że mimo wielu apeli i kampanii, przejścia dla pieszych wciąż są miejscem zwiększonego ryzyka.

Co grozi za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu?

Jak widać, nie pomogła nawet zmiana przepisów i zmiany w taryfikatorze mandatów. Przypomnijmy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na pasach grozi kierowcy mandat w wysokości 1500 zł i 15 punktów karnych.

