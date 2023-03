Volkswagen zajechał drogę, Seat się rozbił. Wyrok ws. głośnej kolizji na S7

Spis treści: 01 Volkswagen zmienił pas i zahamował. Kierowca Seata rozbił auto o bariery

02 Oskarżony kierowca nie przyznał się do prowadzenia Volkswagena

03 Kolizja na drodze S7. Sąd Okręgowy w Olsztynie uznał winę kierowcy Arteona. Zapadł wyrok

Do opisywanych wydarzeń doszło 6 sierpnia 2022 roku na drodze ekspresowej S7, około 10 km od Olsztynka. Seatem Ibizą jechała rodzina z małym dzieckiem. Na nagraniu, które pojawiło się w internecie widać, jak Ibiza wyprzedza inny pojazd, a za nią jedzie niebieski Volkswagen Arteon.

Gdy Ibiza kończy manewr wyprzedzani zjeżdża na prawy pas, wówczas wyprzedza ją Arteon. Co stało się dalej? Tego dokładnie na filmie nie widać, ale wiemy to z relacji kierowca Ibizy, który powiedział Interii:



Gdy zjechałem na prawy pas - kierowca niebieskiego Arteona zajechał mi drogę i wcisnął hamulce. Nie mam wątpliwości, że to umyślny bandytyzm. Przed nami był dobry kilometr pustej drogi. Samochód nie wyprzedził mnie lecz zrównał się z nami i - w połowie naszego auta - zaczął hamować i zjeżdżać na prawy pas. Hamując gwałtownie odbiłem w lewo, chcąc uniknąć zderzenia, ale to już były ułamki sekund i poślizg. Kierowca Seata Ibizy Volkswagen zajechał drogę, Seat się rozbił. Ruszył proces ws. głośnej kolizji na S7

Volkswagen zmienił pas i zahamował. Kierowca Seata rozbił auto o bariery

Pewne jest, że między samochodami nie doszło kontaktu, zaś kierowca Ibizy stracił panowanie nad samochodem, który zaczął się obracać i uderzył w bariery energochłonne. Nikomu nic się nie stało, ale Seat został zniszczony.

Reklama

Kierowca Arteona odjechał, a kierowca Ibizy zaczął nawoływać świadków, by go gonili. Ostatecznie pościg nie ruszył, ale jeden z kierowców zarejestrował całą sytuację kamerą. Nagranie trafiło na policję, która ustaliła, że Arteon należał do firmy leasingowej. Następnie policjanci pozyskali dane leasingobiorców i osób, które mogły być kierowcami.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Wydarzenia": Groźny wypadek na S7. Pirat drogowy chciał "ukarać" innego kierowcę Polsat News

Oskarżony kierowca nie przyznał się do prowadzenia Volkswagena

37-letni mężczyzna i 33-letnia kobieta zostali przesłuchani. Ostatecznie policjanci uznali, że to mężczyzna prowadził samochód. Jarosław W. został obwiniony o spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym, proces ruszył przed sądem w Olsztynie.

Obwiniony mężczyzna nie przyznał się do winy. Podobnie jak powołana na świadka jego żona, odmówił składania wyjaśnień. Wcześniej zeznał, że to nie on kierował Arteonem 6 sierpnia.

Sąd Rejonowy w Olsztynie uznał jednak, że mężczyzna kłamał i to on prowadził samochód. Głównym dowodem miało być miejsce logowania telefonu komórkowego - miało to miejsce na drodze S7. Z kolei telefon żony obwinionego logował się w Olsztynie. Ponadto sprawdzano zapis z kamer monitoringu należących do GDDKiA.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kolizja z winy "szeryfa" na S7 INTERIA.TV

Kolizja na drodze S7. Sąd Okręgowy w Olsztynie uznał winę kierowcy Arteona. Zapadł wyrok

Ponieważ w zdarzeniu nikt nie ucierpiał, zostało zakwalifikowane jako kolizja. Jednak kierowca Arteona został oskarżony o stworzenie zagrożenia w ruchu drogowym, co miał zrobić zajeżdżając drogę Seatowi i mocno hamując, za co kodeks wykroczeń przewiduje karę grzywny w wysokości do 30 tys. zł. Ponadto sąd może podjąć decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy.

Oskarżyciel publiczny wnosił o ukaranie kierowcy Volkswagena grzywną w wysokości 15 tys. zł i zatrzymaniem prawa jazdy na trzy lata.

Ostatecznie Sąd Rejonowy w Olsztynie uznał 37-latka winnym i ukarał go grzywną w wysokości 15 tys. zł oraz zatrzymaniem prawa jazdy na rok i dwa miesiące. Wyrok nie jest prawomocny, obu stronom przysługuje prawo złożenia apelacji.

***