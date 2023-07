Tragedia na drodze S3. Zginęła, bo chciała zabrać autostopowicza

Na drodze ekspresowej S3, nieopodal miejscowości Glińsk (woj. lubuskie) na odcinku Międzyrzecz - Świebodzin, doszło do prawdziwej tragedii. Kierująca Fordem zatrzymała się na poboczu, by zabrać autostopowicza. Chwilę później w jej samochód z ogromną siłą uderzyła inna osobówka. Auto wpadło do rowu, a kobieta zginęła na miejscu.

Zdjęcie Tragedia na S3. Kobietę potrącił samochód / Polsat News