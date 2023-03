To najgorsze holowanie, jakie widzieliście. Auto uciekło mu prosto w drzewa

Spis treści: 01 Holowany samochód uciekł holującemu na pas zieleni

02 Holowanie samochodu - zasady i przepisy

03 Co jest zabronione podczas holowania?

Holowany samochód uciekł holującemu na pas zieleni

Do nietypowego zdarzenia doszło w Słupsku. Kierowcy jadący dwupasmową ulicą, nagle zauważyli, jak poruszającego się prawym pasem Jeepa Renegade, w dziwny sposób chce wyprzedzić leciwy Volkswagen Polo. Tak to wyglądało w pierwszej chwili.

Szybko okazało się, że Volkswagen wcale nie wyprzedzał, tylko był przez Jeepa holowany, ale z jakiegoś powodu przeciął lewy pas i wjechał na pas zieleni, oddzielający kierunki ruchu. Tam dopiero auto zaczęło jechać na wprost, na centymetry mijając drzewa.

Co tu się właściwie stało? W opisie nagrania pojawia się sugestia, że w aucie holowanym mogło nie być kierowcy. Brzmi to absurdalnie i skrajnie niebezpiecznie, ale... faktycznie tak mogło być. Oglądając uważnie nagranie, widać, że oba samochody dopiero ruszały. Volkswagen ustawiony był pod kątem w zatoce autobusowej i gdy Jeep go pociągnął, pojechał na prostych kołach na pas zieleni. Poruszał się na tyle wolno, że prawe koła nie dały już rady pokonać wysokiego krawężnika i dlatego Polo nagle wyprostowało tor jazdy, unikając drzew. Naprawdę więc wyglądało to tak, jakby nikt w nim nie siedział, tylko zostawiono zablokowaną kierownicę.

Holowanie samochodu - zasady i przepisy

Przypomnijmy więc, że zgonie z przepisami w pojeździe holowanym, musi znajdować się drugi kierowca, to jest osoba posiadająca prawo jazdy odpowiedniej kategorii. Niedopuszczalna jest jazda na światłach awaryjnych - nie mamy wtedy jak sygnalizować manewrów.

Aby prawidłowo holować inny pojazd, musimy:

połączyć pojazdy liną o długości 4-6 metrów

alternatywnie można zastosować sztywny hol o długości 3 metrów

pojazd holowany oznaczamy trójkątem ostrzegawczym - z tyłu po lewej stronie

w pojeździe holowanym włączamy światła pozycyjne

Należy też pamiętać, że podczas holowania, lina między pojazdami powinna być cały czas napięta. W przeciwnym razie będzie dochodziło do mocnych szarpnięć, co może doprowadzić do uszkodzenia pojazdów lub zerwania liny. Wbrew pozorom wymaga to wprawy, więc w aucie holowanym powinien siedzieć doświadczony kierowca.

Co jest zabronione podczas holowania?

Decydując się na holowanie innego pojazdu, musimy pamiętać również, że zabronione jest wtedy:

poruszanie się z włączonymi światłami awaryjnymi

przekraczanie prędkości 30 km/h w terenie zabudowanym

przekraczanie prędkości 60 km/h w terenie niezabudowanym

holowanie pojazdu z niesprawnymi hamulcami (przy holu stałym wystarczy sprawny jeden obwód hamulcowy)

