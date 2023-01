„Są ferie, to wziąłem kluczyki, by sobie pojeździć” - rzekł 16-latek i wjechał w drzewo

Wyjątkową nieodpowiedzialnością wykazał się 16-latek z gminy Cewice, który bez wiedzy rodziców wziął kluczyki od samochodu, zaprosił do środka młodszego pasażera i ruszył w drogę. Podróż zakończyła się szybko i niebezpiecznie.

