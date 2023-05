Rolkarze pomylili drogę z placem zabaw. Było o krok od tragedii

Zgodnie z obecnie obowiązującą ustawą Prawo o ruchu drogowym, osoby poruszające się na rolkach obowiązują takie same przepisy, co pieszych. Niestety, jak się okazuje – zasady te wciąż stanowią dla niektórych zbyt trudną wiedzę do przyswojenia. Przykładem niech będzie grupa bezmyślnych rolkarzy zarejestrowanych na filmie.

Zdjęcie Brak znajomości przepisów, czy zwykła głupota? Fot. STOP CHAM @YouTube /