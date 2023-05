Przerażające sceny na drodze ekspresowej. Ale jeszcze bardziej zaskoczył finał

Zaskakujący finał jazdy pod prąd S19

Ogromne niebezpieczeństwo, związane z kierowcami jadącymi pod prąd drogą ekspresową, polega na tym, że wcale nie próbują naprawić swojego błędu. Albo uważają, że jadą prawidłowo, tylko inni nieodpowiedzialni kierowcy co chwilę wyprzedzają na czołówkę. Ci z kolei, świadomi swojej winy, uważają, że jedyne co mogą zrobić, to dotrzeć do kolejnego zjazdu. Jakby zjechanie na pas zieleni, a następnie zawrócenie, gdy droga będzie pusta, wykraczało poza ich umiejętności oraz percepcję.

Tym większym zaskoczeniem jest finał opisywanej sytuacji. Po tym jak kierująca Golfem omal nie zderzyła się z dwoma pojazdami, zwolniła i... zawróciła. Czyli jednak da się.

Co grozi za jazdę pod prąd drogą szybkiego ruchu

Całe zdarzenie zauważył operator, kontrolujący obraz z kamer GDDKiA. Powiadomił o zdarzeniu policję. Jak jednak informuje lubelska komenda, kierującej nie udało się zatrzymać. Na podstawie zapisu z monitoringu ustalono jedynie, że Volkswagen Golf należy do pewnej 29-latki. Wiele wskazuje na to, że to ona kierowała pojazdem w momencie zdarzenia, ale policja dopiero "prowadzi czynności" w tej sprawie.

Za jazdę pod prąd drogą ekspresową, grozi mandat 2000 zł oraz 15 punktów karnych. Dodatkowa grzywna grozi za stwarzanie zagrożenia w ruchu drogowym, ale sprawa może też trafić do sądu.

