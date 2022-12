Policja podsumowuje świąteczny weekend. Dane nie są optymistyczne

Spis treści: 01 Bilans wypadków na polskich drogach po świętach Bożego Narodzenia

02 Do jakich wypadków doszło w czasie bożonarodzeniowego weekendu?

03 Jak święta Bożego Narodzenia wypadły na polskich drogach w poprzednich latach?

Bilans wypadków na polskich drogach po świętach Bożego Narodzenia

Od piątku do wtorku w związku ze świątecznymi wyjazdami na drogach w całym kraju dziennie pracowało średnio 3,5 tys. policjantów ruchu drogowego, w tym funkcjonariusze z grup Speed. Jak podkreślali policjanci, wzmożone działania na drogach prowadzono głównie w trosce o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Funkcjonariusze kontrolowali m.in. prędkość, z jaką poruszali się kierowcy, ich trzeźwość, a także korzystanie z pasów bezpieczeństwa oraz sposób przewożenia dzieci.

Nadkom. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego KGP podsumowując działania policji zaznaczył, że w okresie 24-26 grudnia doszło do 96 wypadków drogowych, w których zginęło osiem osób, a 114 zostało rannych. Policjanci zatrzymali 580 nietrzeźwych kierujących, a 66 osobom zatrzymano prawo jazdy za przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h w obszarze zabudowanym.

Do jakich wypadków doszło w czasie bożonarodzeniowego weekendu?

Dwie osoby, które zginęły w wigilię to ofiary potrąceń. W Olecku (woj. warmińsko-mazurskie), zginęła 81-latka. Starsza kobieta przechodziła przez jezdnię poza przejściem dla pieszych. Została potrącona przez nadjeżdżający samochód. Nieprzytomną karetka zabrała do szpitala w Ełku. W drodze kobieta zmarła.

Do kolejnego śmiertelnego potrącenia doszło w województwie podlaskim na drodze krajowej nr 8 Białystok-Augustów, na wysokości miejscowości Kolnica. W wypadku zginął 78-letni rowerzysta. Mężczyzna najprawdopodobniej wyjechał z drogi podporządkowanej i nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierowcy ciężarówki, jadącej od strony Białegostoku w kierunku Augustowa.

Z kolei pierwszego dnia świąt w Pińsku (Dolnośląskie) kierujący Renault 34-latek z nieustalonych przyczyn stracił panowanie nad pojazdem, wypadł z drogi i kilkakrotnie dachował. Według wstępnych ustaleń mężczyzna nie miał zapiętych pasów bezpieczeństwa. Prawdopodobnie nie dostosował też prędkości do warunków jazdy.

Drugiego dnia świąt śmierć poniosło troje kierujących i dwoje pieszych. "Warto też wspomnieć, że 23 grudnia mieliśmy pięć ofiar śmiertelnych. To jeden pasażer pojazdu i czworo pieszych" - przekazał Opas.

Jak święta Bożego Narodzenia wypadły na polskich drogach w poprzednich latach?

W ubiegłym roku w dniach 24-26 grudnia doszło do 112 wypadków, zginęło osiem osób, a 145 zostało rannych, zatrzymano 511 nietrzeźwych kierowców. Rok wcześniej doszło do 94 wypadków, w których zginęło 31 osób, a 96 zostało rannych, zatrzymano 556 nietrzeźwych kierowców. Dane są więc w ostatnich latach bardzo zbliżone i to pomimo znaczącego zaostrzenia kar dla kierowców, które w 2022 roku miało miejsce dwukrotnie.

