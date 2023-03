On na hulajnodze pędził na pociąg. Oni mieli radar. Było o wiele za szybko

Czy oni się kiedyś nauczą? Następny wyprzedza przed pasami

Kierujący hulajnogą przekroczył prędkość

Uwagę patrolu drogówki kontrolującego prędkość na wrocławskich ulicach przykuł poruszający się ścieżką rowerową mężczyzna kierujący hulajnogą elektryczną. Już na pierwszy rzut oka dało się zauważyć, że jedzie on zdecydowanie za szybko.

Przewidywania funkcjonariuszy potwierdził pomiar prędkości. Okazało się, że mężczyzna jechał z prędkością 39 km/h. Warto przypomnieć, że zgodnie z art. 20, ust. 6, pkt. 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym prędkość dopuszczalna hulajnogi elektrycznej i innych urządzeń transportu osobistego wynosi 20 km/h. Oznacza to, że kierujący niemal dwukrotnie przekroczył dopuszczalny limit.

Kierujący hulajnogą śpieszył się na pociąg

Jak się okazało, hulajnogą poruszał się 40-letni mieszkaniec Strzelina. Tak znaczące przekroczenie prędkości tłumaczył pośpiechem. Obawiał się, że spóźni się na pociąg.

Nie wiemy, czy ostatecznie mężczyźnie udało się zdążyć na pociąg, ale z pewnością w wyniku interwencji policjantów jego podróż okazała się droższa niż przewidywał. Funkcjonariusze nałożyli na niego mandat w wysokości 200 złotych.

Zdjęcie Kierujący hulajnogą mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 200 złotych. / Komenda Miejska Policji we Wrocławiu /

Jazda hulajnogą elektryczną w Polsce - przepisy

Oprócz wyżej wymienionego ograniczenia prędkości kierujących hulajnogami elektrycznymi obowiązują również inne przepisy. Kierujący taką hulajnogą ma obowiązek korzystać z drogi dla rowerów, albo pasa ruchu dla rowerów. Dopuszczalna jest jazda po chodniku, ale tylko jeśli nie ma drogi dla rowerów. Sam chodnik z kolei musi znajdować się wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h. Kierujący hulajnogą elektryczną może poruszać się również po normalnej drodze pod warunkiem, że brakuje wydzielonej drogi dla rowerów, a także pasa ruchu dla rowerów, a prędkość na danej drodze jest ograniczona do 30 km/h.

W przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat, dokumentem, który stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania hulajnogą elektryczną, albo urządzeniem transportu osobistego, jest karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 albo T. Kierować hulajnogą lub urządzeniem transportu osobistego mogą również dzieci w wieku do 10 lat, ale tylko w strefie zamieszkania i pod warunkiem, że pozostaje pod opieką osoby dorosłej.

