Zapewne wielu kierowców podróżujących po polskich drogach zastanawiało się, w jakim celu przy jezdniach umieszczane są biało-czerwone słupki. Nazywają się one pikietażowymi i określają miejsca na drodze (lub linii kolejowej) względem odległości od jej początku. Słupki pikietażowe umieszczane są obowiązkowo na drogach krajowych (w tym trasach szybkiego ruchu) i wojewódzkich. Pojawiają się one także na drogach gminnych lub powiatowych, zwłaszcza w miejscach, gdzie występują ostre zakręty.

Przepisy regulują również kwestię ich ustawienia względem jezdni. Muszą się znajdować co najmniej 0,5 m od jej krawędzi. Zazwyczaj jednak umieszcza się je w odległości metra. Co więcej słupki muszą być rozstawione maksymalnie 100 m od siebie.

Oprócz pomagania kierowcom w orientacji na drodze słupki pikietażowe informują również, na którym kilometrze danej drogi się znajdujemy. Ta informacja przydaje się przede wszystkim, kiedy dojdzie do wypadku. Dzięki nim świadkowie zdarzenia mogą poinformować służby ratownicze i przekazać konkretne wskazówki dotyczące miejsca, nawet kiedy nie do końca znają tereny, na których się znajdują.

W razie wypadku taka informacja przekazana służbom wystarczy im do tego, by z łatwością określić miejsce zdarzenia i szybko wysłać tam służby ratunkowe. Ważne, by dyspozotorowi przekazywać poszczególne liczby odczytując je z góry do dołu.