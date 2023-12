Nowy system odcinkowego pomiaru prędkości. Kamery już w montażu

Spis treści: 01 Coraz bliżej uruchomienia systemu odcinkowego pomiaru prędkości we Wrocławiu

Jak działa system odcinkowego pomiaru prędkości?

Jakie kary za przekroczenie prędkości?

Coraz bliżej uruchomienia systemu odcinkowego pomiaru prędkości we Wrocławiu

W Polsce powstaje coraz więcej systemów odcinkowego pomiaru prędkości. W większości instalowane są na drogach krajowych, ale coraz częściej pojawiają się również na drogach ekspresowych i autostrad. Rzadko natomiast można je spotkać w terenie zabudowanym, ale i to nie jest wykluczone.

System odcinkowego pomiaru pojawi się m.in. na alei Jana III Sobieskiego we Wrocławiu, w miejscu gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 70 km/h.

W listopadzie rozpoczęto montaż kamer pomiędzy mostem Bolesława Krzywoustego, a skrzyżowaniem Sobieskiego z Wilanowską (długość odcinka, który będzie objęty pomiarem, to 2,6 km). Zainstalowanie kamer nie oznacza jednak, że system od razu zacznie działać. Potrzebne jest również przeprowadzenie odpowiednich testów i kalibracja. Nie można jednak wykluczyć, że system zacznie działać jeszcze w tym roku.

Jak działa system odcinkowego pomiaru prędkości?

System odcinkowego pomiaru prędkości składa się z zespołu kamer i systemu rozpoznawania tablic rejestracyjnych zainstalowanych na słupach z wysięgnikami nad jezdnią. W jego skład wchodzi również szafka teletechniczna, która zawiera m.in. kontroler, moduł oraz przełącznik komunikacyjny. Pomiar średniej prędkości danego pojazdu oparty jest o pomiar czasu, w jakim pojazd przebył dany odcinek drogi. Znajdujące się na początku i na końcu odcinka kamery, umieszczone są względem kierunku ruchu samochodów, skierowane na przód lub tył jadącego pojazdu, w taki sposób, by możliwe było odczytanie tablic rejestracyjnych.

Przewagą odcinkowych pomiarów prędkości nad zwykłymi fotoradarami jest fakt, że monitorowany jest cały odcinek drogi. To wymusza na kierowcach przepisową jazdę, przynajmniej przez pewien czas, a nie jedynie zwolnienie w jednym miejscu, tak jak ma to miejsce w przypadku klasycznych radarów. System co prawda nie zapobiega chwilowemu przekroczeniu prędkości, ale kierowca, który się tego dopuścił, musi potem odpowiednio zwolnić, by zmniejszyć swoją średnią prędkość na danym odcinku. Jeśli jednak popełni błąd, może spodziewać się mandatu.

Jakie kary za przekroczenie prędkości?

Średnia prędkość, jak zostanie zmierzona przez system odcinkowego pomiaru prędkości, jest podstawą do wystawienia takiego samego mandatu, jak w przypadku chwilowego przekroczenia zmierzonego innymi metodami. Obecnie obowiązujący taryfikator mandatów za prędkość, prezentuje się następująco:

do 10 km/h - 50 zł, 1 pkt karny

od 11 km/h do 15 km/h - 100 zł, 2 pkt. karne

od 16 km/h do 20 km/h - 200 zł, 3 pkt. karne

od 21 km/h do 25 km/h - 300 zł, 5 pkt. karnych

od 26 km/h do 30 km/h - 400 zł, 7 pkt. karnych

ponad 30 km/h - 800 zł (recydywa 1600 zł), 9 pkt. karnych

ponad 40 km/h - 1000 zł (recydywa 2000 zł), 11 pkt. karnych

ponad 50 km/h - 1500 zł (recydywa 3000 zł), 13 pkt. karnych

ponad 60 km/h - 2000 zł (recydywa 4000 zł), 14 pkt. karnych

ponad 70 km/h - 2500 zł (recydywa 5000 zł), 15 pkt. karnych