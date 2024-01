Nowe fotoradary, odcinkowe pomiary prędkości i kolejne nieoznakowane radiowozy

Spis treści: 01 Jeszcze więcej odcinkowych pomiarów prędkości i fotoradarów

GITD skrupulatnie realizuje ogłoszony w 2021 roku program modernizacji systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym CANARD. W ubiegłym roku udało się oddać do użytku już dwa z zaplanowanych 39 systemów odcinkowego pomiaru prędkości. Skrupulatnie wymieniano także najstarsze fotoradary na nowe urządzenia - w tym supernowoczesne rejestratory Mesta Fusion RN. Jak wynika z niedawno opublikowanego komunikatu - rok 2024 ma przynieść jeszcze więcej zmian w tym względzie. System CANARD ma być coraz nowocześniejszy i mieć coraz większy zasięg.

Jeszcze więcej odcinkowych pomiarów prędkości i fotoradarów

Rozbudowa i modernizacja systemu skupi się m.in. na instalacji kolejnych odcinkowych pomiarów prędkości. Łącznie ok 180 km dróg, w tym autostrad i tras szybkiego ruchu, zostanie objętych kontrolami z wykorzystaniem 39 nowych urządzeń rejestrujących. W grudniu zakończył się montaż urządzeń w 13 województwach. Wkrótce większość z nich rozpocznie swoją działalność.

Drogowa mapa urządzeń rejestrujących wzbogaciła się także o 26 nowych fotoradarów. W tym przypadku sięgnięto po najnowocześniejsze urządzenia dostępne na polskim rynku. Nowe radary nie tylko automatycznie odczytują tablice rejestracyjne i identyfikują rodzaj pojazdu, ale posiadają również możliwość wykonywania pomiarów prędkości kilku samochodów na kilku pasach ruchu jednocześnie.

Dalsza rozbudowa systemu RedLight

W 2024 roku na skrzyżowania oraz przejazdy kolejowo-drogowe mają także trafić kolejne systemy nadzorujące. Rozwiązanie wykorzystujące system RedLight, samodzielnie wykrywa przypadki wjechania przez kierujących na skrzyżowanie przy czerwonym świetle. Dotychczas rozwiązanie funkcjonowało w 16 miastach, na 20 skrzyżowaniach, gdzie kierowcy notorycznie ignorowali sygnalizację świetlną.

Lokalizacje nowych fotoradarów oraz innych urządzeń wytypowano na podstawie analizy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, którą wykonał Instytut Transportu Samochodowego.

Nowe nieoznakowane radiowozy na polskich drogach

To jednak nie wszystko. Flota CANARD powiększyła się także o 33 nieoznakowane BMW 330i xDrive, na których wyposażeniu znalazły się m.in. urządzenia rejestrujące prędkość oraz laserowe mierniki prędkości z wideorejestracją. Nowe pojazdy już teraz są wykorzystywane do czynności kontrolnych prowadzonych na niebezpiecznych odcinkach dróg, nierzadko wskazywanych przez lokalne społeczności.

Ostatni rok był dla systemu CANARD pracowity

Jak wynika z niedawno przedstawionych danych - w okresie od stycznia do listopada 2023 roku, urządzenia pracujące w systemie CANARD zarejestrowały 909,1 tys. naruszeń, w tym 866,1 tys. przypadków niestosowania się do obowiązujących ograniczeń prędkości oraz 42,9 tys. przypadków niestosowania się kierowców do sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach lub przejazdach kolejowo-drogowych.

Same fotoradary od początku stycznia do końca listopada 2023 roku zarejestrowały 552,1 tys. naruszeń. Najbardziej zapracowanym w okresie 11 miesięcy ubiegłego roku urządzeniem okazał się fotoradar pracujący w Gliwicach. Zarejestrował on 10,5 tys. naruszeń polegających na przekroczeniu prędkości.