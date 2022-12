Koniec zwężeń na A1. Wreszcie pojedziemy 3 pasami ruchu

Trasa Kaszubska otwarta. Tak wyglądają 2 mld zł

To ostatni fragment autostrady A1, gdzie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wprowadza taką zmianę. Niespełna przed miesiącem udostępniono do ruchu całą szerokość jezdni w kierunku Katowic. Oznacza to, że na całym, niemal stukilometrowym odcinku od Tuszyna do Częstochowy można się poruszać dwoma trzypasmowymi jezdniami.

Na razie jeździmy wolniej

Udostępnienie całej szerokości jezdni nie oznacza, że będzie można rozwijać na tym odcinku prędkość 140 km/h. W dalszym ciągu kierowcy będą się poruszać po placu budowy i do jej zakończenia będzie tam obowiązywało ograniczenie do 100 km/h. Maksymalną prędkość autostradową będzie można wprowadzić dopiero po zakończeniu kontraktu, co nastąpi wiosną przyszłego roku.

Zdjęcie W dalszym ciągu kierowcy będą się poruszać po placu budowy / GDDKiA

Dofinansowanie ze środków UE

Łączny koszt prac budowlanych związanych z przebudową ok. 81 km istniejących odcinków dróg - A1 od Tuszyna do Piotrkowa Trybunalskiego oraz DK1 od Piotrkowa Trybunalskiego do początku obwodnicy Częstochowy - to ponad 2,8 mld zł.

Całkowita wartość projektu to ok. 3,5 mld zł, z czego blisko 1,7 mld zł to dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

