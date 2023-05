Kolejne miasto poszerza Strefę Płatnego Parkowania. I zmniejsza parkingi

Spis treści: 01 W Katowicach stanie 350 nowych parkomatów

02 Parkowanie w Katowicach będzie droższe. Zwłaszcza w centrum

03 Potrzebne są jeszcze znaki i uchwała

04 Miejsc do parkowania będzie jeszcze mniej

W Katowicach spore zmiany - już niebawem władze miasta rozszerzą Strefę Płatnego Parkowania i stworzą nową Śródmiejską Strefę Płatnego Parkowania. Zmienią się także stawki za parkowanie, a mieszkańcy będą mogli korzystać z abonamentów miesięcznych lub kwartalnych. Miasto jest na ostatniej prostej, przed wprowadzeniem nowej polityki parkingowej.

W Katowicach stanie 350 nowych parkomatów

Wprowadzenie zmian należało rozpocząć od stworzenia nowoczesnej i działającej infrastruktury. Dlatego już we wrześniu ub. roku w Katowicach stanęło blisko 100 nowych parkometrów w funkcjonującej Strefie Płatnego Parkowania. Niebawem wykonawca zlecenia ukończy realizację, a w mieście stanie kolejne 250 urządzeń. Ile to kosztowało? Koszt zamówienia opiewa na blisko 9,5 mln złotych brutto. Wszystko po to, by rozszerzyć SPP na ponad 250 ulic. Gdzie będziemy płacić? Wszystkie pozycje zostały wyszczególnione na stronie Urzędu Miasta.

Strefę Płatnego Parkowania i stworzy nową Śródmiejską Strefę Płatnego Parkowania

Parkowanie w Katowicach będzie droższe. Zwłaszcza w centrum

Na tę chwilę, od godz. 9.00 do 16.00, w Katowicach za pierwszą godzinę postoju płaci się 3 zł, za drugą 3,60 zł, a trzecią 4,20 zł. Każda kolejna to wydatek kolejnych 3 zł. Zgodnie z nowymi założeniami, będzie nie tylko dłużej - płatny parking obowiązywać ma nie przez 7, a 9 godzin, ale także drożej. Niestety nowy cennik będzie trochę skomplikowany, a wszystko będzie zależeć od strefy i wariantu.

Strefy Płatnego Parkowania. Ile kosztuje parkowanie w Katowicach? ŚRODMIEJSKA STREFA PARKOWANIA wariant 1 godz. 2 godz. 3 godz. każda kolejna godz. Stawka dzienna I 5 zł 6 zł 7 zł 5 zł 48 zł II 7 zł 8 zł 9 zł 7 zł 66 zł III 10 zł 11 zł 12 zł 10 zł 93 zł IV 12 zł 13 zł 14 zł 12 zł 111 zł STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA I 3,60 zł 4 zł 4,80 zł 3,60 zł 34 zł II 4 zł 4,8 zł 5,6 zł 4 zł 38,40 zł IV 4,20 zł 5 zł 6 zł 4,20 zł 40,40 zł

Mieszkańcy posiadający "Kartę mieszkańca", będą mogli parkować swoje samochody w rozszerzonych strefach. Aktualnie stawka za korzystanie z tej "przepustki" wynosi 20 zł za miesiąc i 50 zł za kwartał.

Potrzebne są jeszcze znaki i uchwała

Zanim 350 nowych parkomatówów rozpocznie pracę, wykonawca będzie musiał zamontować znaki pionowe i poziome w obszarze nowych stref Strefy Płatnego Parkowania i Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania. Wisienką na torcie będzie podjęcie uchwały.

Miejsc do parkowania będzie jeszcze mniej

Przy okazji utworzenia nowych stref ŚSPP i SPP, w Katowicach skurczy się liczba miejsc do parkowania samochodów. Zniknie ich całkiem sporo, bowiem mówi się o nawet 2000. Wynika to z przepisów ruchu drogowego, które zabraniają parkować w odległości mniejszej niż 10 metrów od skrzyżowania lub przejścia dla pieszych. Auto zasłaniające zebrę to śmiertelne zagrożenie dla pieszych - kierowcy często nie myślą, że za samochodu może wyłonić się człowiek.

Na potrzebę dostosowania infrastruktury drogowej do obecnych przepisów zwracała uwagę policja. Z myślą o komforcie mieszkańców te obowiązkowe zmiany wprowadzamy razem ze zmianami w polityce parkingowej, tak by zrealizować je w jednym czasie, minimalizując w ten sposób wpływ prac na płynność ruchu i wygodę wszystkich uczestników ruchu Konrad Wronowski, zastępca dyrektora Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach

