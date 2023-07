Jechała przez miasto z otwartymi drzwiami. Jej tłumaczenie bawi do łez

Takiego numeru policjanci z puławskiej drogówki jeszcze nie widzieli. Uwagę funkcjonariuszy patrolujących teren gminy Puławy, przykuł czerwony Fiat Panda, który jechał przez miasto z otwartymi drzwiami. Kiedy zatrzymali pojazd do kontroli, prowadząca go 71-latka musiała się z tego wytłumaczyć. Seniorka zrobiła to w iście oryginalny sposób!

Zdjęcie Z otwartymi drzwiami przejechała pół miasta. Policjanci nie mieli litości / policja Puławy / Policja