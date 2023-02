Jaki ojciec, taki syn. Jeden na crossie bez tablic, drugi bez prawa jazdy

Spis treści: 01 15-latek jechał na niezarejestrowanym crossie

Uwagę policjantów patrolujących ulice Kazimierza Dolnego przyciągnął poruszający się motocyklem typu cross kierowca, który "wykonywał niebezpieczne manewry" i "nie trzymał toru jazdy". To jednak nie wszystko, ponieważ motocykl nie miał tablic rejestracyjnych, a także włączonych świateł.

Policjanci za pomocą sygnałów świetlnych i dźwiękowych poinformowali kierującego crossem, żeby się zatrzymać. Ten jednak, zamiast zastosować się do poleceń funkcjonariuszy, przyspieszył i zaczął uciekać. Funkcjonariusze ruszyli za nim w pościg.

Ostatecznie udało im się zatrzymać uciekiniera. Okazało się, że jest nim 15-letni mieszkaniec gminy Kazimierz Dolny. Chłopak był trzeźwy. Po sprawdzeniu crossa, którym poruszał się nastolatek, w policyjnym systemie wyszło na jaw, że pojazd jest niezarejestrowany.

Zdjęcie Po sprawdzeniu w systemie okazało się, że motocykl, którym poruszał się 15-latek, jest niezarejestrowany. / KPP Puławy / Policja

Policjanci wezwali ojca nastolatka, żeby odebrał syna. Po wylegitymowaniu przybyłego ma komisariat samochodem 36-latka wyszło na jaw, że nie ma on prawa jazdy. Według informacji w systemie jego uprawnienia zostały zatrzymane za przekroczenie prędkości.

Obaj panowie poniosą konsekwencje swoich zachowań. Sprawą 15-latka zajmie się sąd rodzinny. Z kolei ojciec odpowie za wykroczenie. W jego sprawie policjanci prowadzą "czynności wyjaśniające".

Zaistniałą sytuację można śmiało podsumować powiedzeniem "jaki ojciec, taki syn". Warto pamiętać, że to od rodziców, opiekunów w dużej części zależy późniejszy stosunek do choćby przepisów ruchu drogowego. Jeśli rodzice będą podchodzić do przepisów w sposób ambiwalentny, istnieje duża szansa, że podobnie zachowywać się będą również ich dzieci.

