Dziś wchodzi ważny zakaz dla pewnej grupy kierowców. Kogo obowiązuje?

Zakaz ruchu dla ciężarówek. W jakim okresie będzie obowiązywał?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007 roku ograniczeniami we wtorek (31 października) i w środę (1 listopada) objęte będą pojazdy ciężarowe, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 12 ton. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wyjaśniła w oficjalnym komunikacie, w jakim okresie będzie obowiązywać zakaz.

W okresie Wszystkich Świętych ograniczony będzie ruch pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton. Zakaz będzie obowiązywał w całej Polsce 31 października (wtorek), w godzinach od 18 do 22, oraz 1 listopada (środa) od 8 do 22. czytamy w oficjalnym komunikacie GDDKiA.

Zakazy dla ciężarówek. W jakie dni obowiązują ograniczenia?

W roku jest kilka takich dni, w których ciężarówki o DMC powyżej 12 ton nie mogą poruszać się po polskich drogach w godzinach od 8.00 do 22.00. W 2023 roku dniami wolnymi od pracy są:

1 stycznia - Nowy Rok;

Pierwszy i drugi dzień Wielkiej Nocy (w 2023 roku to 10 i 11 kwietnia);

1 maja - Święto Państwowe;

3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja;

Pierwszy dzień Zielonych Świątek (w 2023 roku to 28 maja);

Boże Ciało (w 2023 roku to 8 czerwca);

15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny;

1 listopada - Wszystkich Świętych

11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości;

25 i 26 grudnia - Boże Narodzenie.

Ciężarówki o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 to nie mogą również uczestniczyć w ruchu w dniach poprzedzających święto państwowe. Wówczas zakaz obowiązuje na terenie całego kraju od godz. 18.00 do 22.00.

Zakaz ruchu dla ciężarówek obowiązuje także w wakacje

Ograniczenia dla ciężarówek obowiązują także w okresie wakacyjnym. Zmniejszenie ruchu ciężkich pojazdów na autostradach i drogach krajowych ma na celu zwiększenie przepustowości na drogach. Zakazy dla pojazdów powyżej 12 ton w Polsce obowiązują w wakacje w piątki (od godz. 18.00 do 22.00), soboty (od godz. 8.00 do 14.00) i niedziele (od godz. 8.00 do 22.00.

Zakaz ruchu dla ciężarówek. Od tej zasady są wyjątki

Od tej reguły są jednak wyjątki. Pomiędzy godz. 18.00 a 22.00 ciężarówki mogą się poruszać polskimi drogami w dniach poprzedzających święta Bożego Narodzenia, Nowy Rok czy święto Trzech Króli.

Zakaz ruchu dla ciężarówek. Kogo nie dotyczą przepisy?

Zakazem ruchu dla samochodów ciężarowych o DMC powyżej 12 ton nie muszą przejmować się kierowcy pojazdów biorących udział w usuwaniu awarii, skutków klęsk żywiołowych, akcjach humanitarnych i ratowniczych. Kary za jazdę w okresie obowiązywania zakazu nie otrzymają również kierowcy przewożący przesyłki pocztowe, żywe zwierzęta i artykułów o krótkim terminie przydatności. Przepisy nie obowiązują również:

Policji,

ITD,

Służby Celno-Skarbowej,

Straży Granicznej,

Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,

pogotowia technicznego,

jednostek ochrony przeciwpożarowej.