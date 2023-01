Dobra wiadomość dla mieszkańców trójmiasta. Wkrótce ruszy rozbudowa obwodnicy

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla rozbudowy węzła Gdańsk Południe ma rygor natychmiastowej wykonalności. To pozwala na rozpoczęcie prac budowlanych na najbardziej newralgicznym odcinku trasy Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej (OMT), na którym przez cały czas będzie odbywał się ruch pojazdów.

Obecnie wykonawca uzgadnia projekty tymczasowej organizacji ruchu, które umożliwią wejście z robotami na węzeł.

Niezależnie od tego, kontynuowane jest procedowanie wniosku o wydanie decyzji ZRID na pozostałą część inwestycji, obejmującą odcinek od węzła Gdańsk Południe do węzła Żukowo. Zgoda powinna zostać wydana w I kwartale br.

Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej jest bardzo potrzebna regionowi pomorskiemu i samemu Trójmiastu. Obecnie użytkowana ekspresowa obwodnica wyczerpała swoje możliwości i konieczne jest odsunięcie ruchu ciężkiego od rozrastających się miast. To inwestycja w bezpieczeństwo i w poprawę jakości powietrza. Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Marcin Horała.

Droga ekspresowa oraz dwa węzły

W ramach inwestycji powstaje dwujezdniowa droga ekspresowa (o długości 16 km) o dwóch pasach ruchu i pasem awaryjnym w każdym kierunku, między węzłami Żukowo i Gdańsk Południe. Plan obejmuje również stworzenie węzłów Żukowo i Lublewo. Rozbudowany zostanie także węzeł Gdańsk Południe na styku istniejących S6 Obwodnicy Trójmiasta oraz S7 Południowej Obwodnicy Gdańska. Przewidziano również budowę Miejsca Obsługi Podróżnych w Widlinie.

Wraz z budową tej części OMT powstanie obwodnica Żukowa o długości ok. 7 km. Połączy się z drogą krajową nr 7 w miejscowości Lniska i poprzez węzeł Żukowo zostanie doprowadzona do drogi krajowej nr 20 w miejscowości Glincz. Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm Mirbud i Kobylarnia. Koszt robót budowlano-montażowych wynosi ok. 777 mln zł, a całość inwestycji to 1,17 mld zł.

W realizacji są już inne odcinki

W budowie jest już odcinek Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej między węzłami Chwaszczyno i Żukowo oraz odc. S6 między Leśnicami k. Lęborka a Bożepolem Wielkim. Na wydanie decyzji ZRID czekają jeszcze cztery odcinki między Słupskiem a Leśnicami k. Lęborka.

Pod koniec minionego roku GDDKiA oddała do użytkowania trzy odcinki drogi ekspresowej S6 między Bożepolem Wielkim a Gdynią, o długości ok. 42 km.

Co z wypłatą odszkodowań za nieruchomości?

Wydanie decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności określa granice terenu przewidzianego do przejęcia pod budowę drogi i umożliwia rozpoczęcie procedury odszkodowawczej za przejmowane na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości. Postępowanie administracyjne mające na celu ustalenie wysokości odszkodowania będzie prowadził Wojewoda Pomorski. Powołani przez niego niezależni biegli — rzeczoznawcy majątkowi — oszacują wartość nieruchomości, co będzie podstawą do wydania decyzji odszkodowawczej. Decyzja odszkodowawcza będzie podstawą dla GDDKiA do zapłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości.

