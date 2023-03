Jedno z najbardziej niebezpiecznych wykroczeń

Konsekwencje, jakie niesie za sobą łamanie przepisów ruchu drogowego oraz niewłaściwe zachowanie względem pieszych są surowe, ale adekwatne do powodowanego zagrożenia bezpieczeństwa. Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, wyprzedzanie na przejściu dla pieszych, czy wreszcie omijanie pojazdu, który zatrzymał się, żeby ustąpić pierwszeństwa pieszemu to najbardziej niebezpieczne wykroczenia, które skutkować mogą tragicznymi zdarzeniami drogowymi.

1500 złotych i 15 punktów karnych

Za jedno z takich zachowań nie uniknął odpowiedzialności 33-letni mężczyzna kierujący Mercedesem. W Rudzie Śląskiej na ul. 1-go Maja postanowił on wyprzedzić pojazd, który zatrzymywał się, by ustąpić pierwszeństwa pieszym. Nagranie z tego zdarzenia przesłano na skrzynkę Stop agresji drogowej, a policjanci z rudzkiej komendy prowadzący postępowanie nie mieli problemów z ustaleniem kierującego. Mężczyzna przyznał się do winy i ukarany został mandatem 1500 złotych, a na jego konto trafiło 15 punktów.

Policja przypomina - zachowajmy ostrożność

Pamiętajmy, że zbliżając się do przejścia dla pieszych, kierujący obowiązany jest zachować szczególną ostrożność i zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu lub na nie wchodzącego. Policja przypomina także, że kierujący nie ma możliwości zatrzymania pojazdu w miejscu, dlatego tak ważne jest upewnienie się, że nie wtargniemy pod nadjeżdżający pojazd podczas przechodzenia przez jezdnię. Stosujmy zasadę ograniczonego zaufania i uważajmy na drodze.

