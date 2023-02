Wysiadasz z auta? Przestępcy tylko na to czekają. Policja bije na alarm

Pieniądze, dokumenty, sprzęt elektroniczny - nigdy nie powinny znajdować się na widoku oraz w takich miejscach, gdzie postronna osoba w kilka sekund może mieć do nich łatwy dostęp - apeluje policja z Poznania.

Ostrzega przy tym o coraz popularniejszej metodzie okradania kierowców - "na koło" znanej również jako metoda "na kolec".



Jak działa kradzież "na koło"?

O jej skuteczności przekonał się pewien mężczyzna, który 26 stycznia wybrał się na giełdę samochodową. Wracając do domu, po przejechaniu pojazdem krótkiego dystansu, komputer pokładowy poinformował o niskim ciśnieniu w jednym z kół.

Zaaferowany 43-latek postanowił wymienić uszkodzone koło na zapasowe. Gdy skończył prowizoryczną naprawę okazało się, że z siedzenia pasażera zniknęła torba, w której było 7 tys. zł.

Uszkodzenie opony nie było przypadkowe - przebito ją aż w trzech miejscach.



Metoda "na koło" lub "na kolec". Uważaj jadąc na giełdę czy do banku

Kradzieże zaczynają się od uszkodzenia opony we wcześniej wytypowanym samochodzie.

Takie auto nie jest wybierane przypadkowo. Sprawcy obserwują swoją ofiarę, a następnie uszkadzają oponę - tłumaczą policjanci z Poznania.

Później czekają na dogodny moment, aż kierowca zatrzyma się i wyjdzie z samochodu zostawiając swoje rzeczy. W ten sposób pozbyć się można nie tylko gotówki czy dokumentów, ale też np. cennego laptopa lub telefonu. W dobie powszechnej bankowości elektronicznej dostęp do prywatnych urządzeń może mieć dla nas szczególnie opłakane skutki.



Typowanie ofiary często odbywa się w banku, gdzie osoba współpracująca ze złodziejem obserwuje okienka kasowe lub bankomaty, bacznie wypatrując dużych wypłat pieniędzy. Gdy ofiara zostanie już wybrana, wtedy złodziej przebija opony w samochodzie, którym przyjechała.



Uważaj nawet pod domem - zawsze zabieraj kluczyki z auta

Policjanci apelują, by wychodząc z pojazdu zawsze zabierać ze sobą kluczyki i portfel, a w przypadku kobiet - torebkę. Pamiętajmy o tym również otwierając bramę na własnej posesji. Złodzieje często obserwują nieruchomości i wykorzystują moment opuszczenia samochodu (np. by otworzyć bramę garażową) do jego kradzieży.



