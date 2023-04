Nowa metoda kradzieży „na głośnik”. Dzięki niej uruchomią prawie każdy pojazd

Nowa metoda kradzieży samochodów, założenia stare

Po trwającym niemal rok śledztwie, przypuszczenia obu mężczyzn okazały się słuszne. Wyrwanie zderzaka oraz wyciagnięcie przewodów reflektora pozwoliło złodziejom dostać się do komputera sterującego oświetleniem samochodu. W ten sposób udało się im dostać do wiązki przewodów magistrali CAN (łączącej ze sobą całą elektronikę pojazdu) i oszukać systemy blokujące zamki w pojeździe. Niemal całą robotę wykonało za nich urządzenie imitujące niewielki głośnik Bluetooth, które obchodzi system zabezpieczeń, wymagający rozpoznania oryginalnego kluczyka.

Jak się okazuje - sprzęt tego rodzaju jest stosunkowo łatwy do dostania na brytyjskim czarnym rynku. Mężczyznom udało się nawet kupić jeden egzemplarz i poddać go szczegółowej analizie technicznej. Zmyślna elektronika została ukryta w obudowie imitującej głośnik, by skutecznie zmylić policję w przypadku ewentualnego przeszukania.