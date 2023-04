Mandat z fotoradaru przyjdzie przez internet. A co, jeśli go nie odbierzemy?

​Tego w polskim prawie jeszcze nie było. Mandat w fotoradaru przyjdzie do kierowcy... przez internet. Ale diabeł tkwi w szczegółach i wcale nie będzie łatwo i prosto. Za to - jak to przy mandatach bywa - na pewno nieprzyjemnie.

Zdjęcie GITD nie chce już płacić za listy polecone, więc mandaty będzie wystawiać przez internet / Wojciech Stróżyk / Reporter