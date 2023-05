Tunel pod Świną to najdłuższy podwodny tunel w Polsce. Znamy datę otwarcia

Spis treści: 01 Tunel gotowy, przechodzi ostatnie testy

Termin podał rzecznik prasowy prezydenta Świnoujścia Jarosław Jaz. Zgodnie z jego słowami, pozwolenie na użytkowanie tunelu pod Świną zostanie wydane 20 czerwca. To pozwolenie jest kluczowe, by tunel został otwarty. Budowa tunelu na drodze S3 coraz bliżej końca. Kiedy pojadą nim kierowcy?

Kiedy tunelem łączącym Wyspy Uznam i Wolin pojadą pierwsze samochody? - Miastu zależy, aby otwarcie tunelu nastąpiła jak najszybciej po tym terminie - powiedział Jaz. Można więc założyć, że będzie to w czerwcu.

Tunel gotowy, przechodzi ostatnie testy

Budowa tunelu została już zakończona, trwają odbiory. W tym tygodniu przejazd pod Świną z wyspy Uznam na Wolin i z powrotem testowali ratownicy medyczni z pogotowia ratunkowego w Świnoujściu i Międzyzdrojach. Ratownicy sprawdzali m.in. stworzenia w tunelu korytarza życia. Wcześniej tunel sprawdzali kierowcy z Komunikacji Autobusowej w Świnoujściu.

Przeprawa pod cieśniną Świny połączy wyspę Wolin z wyspą Uznam, na której znajdują się centrum administracyjno-usługowe i dzielnica nadmorska. Do tej pory wyspy łączył wyłącznie prom, co - szczególnie w sezonie wakacyjnym - oznaczało długie oczekiwanie na przeprawę.

W tunelu ograniczenie prędkości 50 km/h i odcinkowy pomiar prędkości

Oddanie tunelu do użytku będzie znacznym ułatwieniem, chociaż kierowcy powinni pamiętać, by nie naciskać za mocno na gaz - w tunelu będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 50 km/h, natomiast cały przejazd będzie objęty odcinkowym pomiarem prędkości.

Tunel pod Świną będzie miał 1780 m długości (w tym 1484 m zostało wydrążone przez maszynę TBM) i w momencie otwarcia będzie trzecim najdłuższym tunelem w Polsce i najdłuższym tunelem podwodnym.

Tak budowano tunel pod Świną

Umowę na zaprojektowanie i budowę tunelu podpisano 17 września 2018 r. W październiku 2020 r. do Świnoujścia przypłynęła z Chin maszyna TBM (Tunnel Boring Machine - ang. maszyna drążąca tunel). Maszyna po zmontowaniu ważyła ponad 3000 ton, miała 105 m długości i 13,4 m średnicy.

Drążenie tunelu maszyna TBM (nazwana w wyniku głosowania internetowego Wyspiarką) rozpoczęła w marcu 2021 roku na wyspie Uznam. Przewiercała się pod dnem Świny na wyspę Wolin, układając jednocześnie betonowe pierścienie obudowy składające się z segmentów (pierścienie ważyły od 75 do 100 ton).

Maszyna TBM zakończyła drążenie tunelu we wrześniu 2021 roku, a pod koniec grudnia została zdemontowana. Zgodnie z planem budowa tunelu miała zostać zakończona we wrześniu 2022 roku, zanotowano więc spore opóźnienie, które wykonawca tłumaczył pandemią i lockdownami.

Tunel pod Świną w liczbach

Tunel ma łączną długość 1780 m (1484 m to tunel wydrążony przez maszynę TBM).

Cała droga między wyspami Wolin i Uznam, z tunelem włącznie ma 3,2 km długości.

W najgłębszym miejscu tunel znajduje się ok. 24 m pod lustrem wody cieśniny Świny i 10 m pod jej dnem.

Jezdnia w tunelu będzie mieć 11 metrów szerokości: oba pasy ruchu (po jednym w każdym kierunku) będą miały szerokość 3,5 m, a pasy awaryjne - 2 m.

Całkowity koszt inwestycji to ponad 900 mln zł, z czego prawie 775,7 mln (85 proc.) to dofinansowanie z Unii Europejskie.

