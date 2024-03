Tunel na Zakopiance to hit wśród kierowców. „Pękła dyszka”

GDDKiA zwraca uwagę, że tunel i sama Zakopianka nie są typową drogą tranzytową, ponieważ największy ruch nie odbywa się głównie w dni powszednie, a w weekendy. To zaś wyraźnie wskazuje, że trasa w głównym stopniu odgrywa rolę turystyczną. Nawet latem od poniedziałku do czwartku średni ruch nieco przekraczał 22 tys. pojazdów na dobę (w roku szkolnym było to ok. 20 tys. aut). Natomiast od piątku do niedzieli liczba ta rosła już do prawie 29 tys. samochodów dziennie.

A jak ruch rozkłada się pod względem pór dnia? Najmniej aut można spotkać między godziną 1:00 i 4:00. Zwykle przez tunel przejeżdża wtedy pół tysiąca pojazdów. Najwięcej natomiast między 12:00 i 13:00 - prawie 2 tys. Latem codziennie tunelem przejeżdżało ok. 25 tys. samochodów, z czego 2/3 przypadało na godziny 9:00 - 19:00.

Kierowcy stosują się do ograniczenia prędkości w tunelu

W trosce o bezpieczeństwo podróżnych tunel wyposażony został w odcinkowy pomiar prędkości. Jest on wyraźnie oznakowany potężną tablicą świetlną, dzięki czemu znacząca większość kierowców stosuje się do obowiązującego ograniczenia prędkości do 100 km/h - GDDKiA twierdzi, że to ponad 99 proc. kierujących. Ci, którzy jeżdżą szybciej, niż pozawalają na to przepisy, zwykle przekraczają prędkość o maksymalnie 20 km/h. GDDKiA zwraca jednak uwagę, że zdarzają się również przypadki przekroczenia prędkości o ponad 80 km/h.

Oprócz tego konstrukcja jest pod stałym, całodobowym monitoringiem. W tunelu zamontowane są kamery obrotowe, kamery stałopozycyjne czy kamery dualne (pokazujące zwykły obraz oraz termowizyjny). Oprócz tego w tunelu znajduje się 119 ręcznych ostrzegaczy pożarowych, 240 czujników dymu, a także cztery liniowe czujniki ciepła. Ponadto tunel wyposażony jest w 178 głośników, przez które, w razie niebezpiecznej sytuacji, wydawane są polecenia. Zamontowane są one wewnątrz tunelu, w przejściach między nawami i w budynkach technicznych.