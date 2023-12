Nowy węzeł na Zakopiance. To jedna z wielu inwestycji na tej ważnej trasie

Zakopianka to jednak z ważniejszych arterii drogowych na południu polski. Co roku korzystają z niej setki tysięcy kierowców, w tym ci udający się do Zakopanego. Dlatego GDDKiA wciąż rozwija tę trasę, proponując nowe rozwiązania usprawniające. Jednym z nich ma być nowy węzeł komunikacyjny w Krzyszkowicach koło Myślenic. W związku ze zorganizowanym przetargiem na budowę węzła wpłynęło 7 ofert.

Zdjęcie Zakopianka będzie miała nowy węzeł. tym razem w Krzyszkowicach / Jan Graczyński / East News