System e-TOLL to oparte na technologii pozycjonowania satelitarnego rozwiązanie pozwalające na wniesienie opłaty za przejazd płatnymi odcinkami autostrad. Zastąpił on manualny system poboru opłat na płatnych odcinkach autostrad A2 i A4 zarządzanych przez GDDKiA. Dzięki tej zmianie pożegnaliśmy korki na bramkach autostradowych.

Awaria aplikacji mobilnej e-TOLL PL

Krajowa Administracja Skarbowa poinformowała wczoraj w komunikacie, że występują problemy w działaniu aplikacji mobilnej e-TOLL PL zainstalowanej na urządzeniach z systemem operacyjnym Android.

To korzystające z geolokalizacji rozwiązanie monitoruje położenie pojazdu i na jego podstawie pobiera opłatę za przejazd płatnymi odcinkami dróg. Wczoraj przestało ono działać, ale KAS zachęcało kierowców, by wciąż mieli włączoną aplikację i potwierdzali na niej rozpoczęcie przejazdu. Rzeczniczka KAS zapewniła jednak, że kierowcy nie będą obciążani za przejazd do czasu usunięcia usterki.



Aplikacja e-TOLL PL znowu działa

Jak udało nam się ustalić w rozmowie z Justyną Pasieczyńską, rzecznikiem prasowym Krajowej Administracji Skarbowej, usterka została już usunięta, aplikacja działa na wszystkich platformach, na których była dostępna. Oznacza to, że opłaty znowu będą naliczane i nie ma co liczyć, że operator przymknie oko jeśli zapomnimy o uruchomieniu aplikacji i potwierdzeniu rozpoczęcia przejazdu. Kara dla kierowcy samochodu osobowego to 500 zł, w przypadku auta ciężarowego – 1500 zł.

Jednocześnie warto przypomnieć, że korzystanie z rozwiązania geelokalizacyjnego nie jest jedyną metodą płatności za przejazd autostradami objętymi e-TOLL. Można m.in. skorzystać np z aplikacji e-TOLL Bilet, Autopay, mapy, Spark, Flota, SkyCash, które pozwalają na zakup biletu we wcześniejszym terminie, niezależnie od lokalizacji pojazdu, kupić bilet w sieci stacji paliw Orlen i Lotos, albo na urządzeniu Yanosik.

Przypomnimy też, że e-bilet na przejazd jest ważny 48 godzin. W szczególnych przypadkach możliwy jest jego zakup wstecz. Wówczas wpłaty należy dokonać w ciągu trzech dni od zakończenia podróży płatnym odcinkiem.



