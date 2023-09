Najdłuższe tunele w Polsce. Kilometry pod ziemią, a czasem i pod wodą

Spis treści: 01 Najdłuższy tunel drogowy w Polsce

02 Najdłuższy pozamiejski tunel w Polsce

03 Najdłuższy podwodny tunel w Polsce

04 Polskie tunele w budowie

Najdłuższy tunel drogowy w Polsce

Dziś najdłuższy tunel drogowy w Polsce położony jest... na terenie Warszawy. Chodzi o tunel znajdujący się w ciągu Południowej Obwodnicy Warszawy, czyli na drodze ekspresowej S2.

Tunel oddano do użytku pod koniec 2021 roku, składa się z dwóch naw, a w każdej znajdują się trzy pasy ruchu i pas awaryjny. Długość każdej z naw to równe 2355 metrów, co oznacza, że jest to najdłuższy tunel drogowy w Polsce.

Całą trasę podziemnego przejazdu 24 godziny na dobę monitorują 134 kamery, a telewizyjny system dozoru wykrywa niebezpieczeństwa takie jak pojawienie się pieszego, zatrzymanie pojazdu lub jazdę pod prąd. Najdłuższy tunel w Polsce wyposażony jest w automatyczny system wentylacji, która włącza się automatyczne w zależności od poziomu zanieczyszczeń.

Tunel pod Ursynowem jest objęty systemem odcinkowego pomiaru prędkości. Na całej jego długości obowiązuje ograniczenie do 80 km/h.

Najdłuższy pozamiejski tunel w Polsce

Drugim najdłuższym tunelem w Polsce, a jednocześnie najdłuższym tunelem pozamiejskim, jest tunel na Zakopiance, czyli na drodze ekspresowej S7.

Budowa tunelu na Zakopiance kosztowała niemal miliard złotych i trwała pięć lat i siedem miesięcy. Obiekt, który został wydrążony w masywie góry Luboń Mały mierzy ponad 2 km długości (dokładnie: 2058 metrów) i posiada dwie nawy. W każdej z nich znajdują się dwa pasy ruchu o szerokości po 3,5 m każdy, a także 3-metrowy pas awaryjny.

Zdjęcie Tunel na Zakopiance pod Luboniem Małym jest drugim najdłuższym tunelem w Polsce / Jan Graczyński / East News

Również tunel na Zakopiance jest objęty system odcinkowego pomiaru prędkości. Na całej jego długości obowiązuje ograniczenie do 100 km/h.

Tunel otwarto w listopadzie 2022 roku.

Najdłuższy podwodny tunel w Polsce

Trzecim najdłuższym tunelem w Polsce jest tunel pod Świną w Świnoujściu i jest to jednocześnie najdłuższy podwodny tunel w naszym kraju. Tunel składa się z tylko jednej nawy o długości 1780 metrów, w której ruch odbywa się dwukierunkowo. Wytyczono po jednym pasie ruchu w każdym kierunku o szerokości 3,5 metra oraz pasy awaryjne, które mają po około 2 metry szerokości.

Także tunel pod Świną jest objęty systemem odcinkowego pomiaru prędkości, a obowiązuje w nim ograniczenie do 50 km/h.

Zdjęcie Tunel pod Świną (na zdjęciu jeszcze w budowie) to najdłuższy podwodny tunel w Polsce / DOMIN/AGENCJA SE/ / East News

Tunel pod Świną otwarto 30 czerwca 2023 roku.

Polskie tunele w budowie

Na liście najdłuższych tuneli w Polsce pojawią się wkrótce nowe, obecnie budowane obiekty. W pierwszej połowie 2024 roku ma zakończyć się budowa tunelu w ciągu drogi S3.

Zdjęcie Budowa tunelu w ciągu drogi ekspresowej S3 / Paweł Rygas / INTERIA.PL

Zlokalizowany na odcinku między Bolkowem a Kamienną Górą tunel będzie składał się dwóch naw. Dłuższa ma 2300 m długości, krótsza - 2121 m. Tym samym tunel będzie drugim najdłuższym tunelem w Polsce, ustępując tylko tunelowi położonemu na terenie Warszawy, a wyprzedzając tunel na Zakopiance. Tym samym stanie się najdłuższym tunelem pozamiejskim.

Na kolejny wpis na listę najdłuższych tuneli w Polsce będziemy musieli poczekać przynajmniej do połowy 2026 roku. Wówczas ma zakończyć się budowa tunelu w ciągu drogi S19 na Podkarpaciu, w pobliżu miejscowości Babica na południe od Rzeszowa. Wiercenie tego tunelu przy pomocy maszyny TBM rozpocznie się w trzecim kwartale bieżącego roku.

Tunel będzie składał się z dwóch naw o długości 2255 metrów. W każdej nawie będą znajdować się dwa pasy ruchu i pas awaryjny. Tunel na drodze S19 po ukończeniu będzie trzecim najdłuższym tunelem w Polsce.