Warto pamiętać, że niewielka ilość białej mgiełki podczas zimnego rozruchu, szczególnie w chłodniejszych miesiącach, stanowi zjawisko całkowicie naturalne. Jest to po prostu para wodna powstająca w wyniku kondensacji wilgoci obecnej w układzie wydechowym. Charakterystyczną cechą tej nieszkodliwej emisji jest jej szybkie rozpraszanie się w powietrzu po opuszczeniu rury wydechowej.

Sytuacja wygląda zupełnie inaczej, gdy biały dym pojawia się permanentnie podczas jazdy na rozgrzanym silniku. Wówczas mamy do czynienia z symptomem wymagającym natychmiastowej reakcji, sygnalizującym potencjalnie poważną usterkę jednostki napędowej.

Właściciele samochodów z silnikiem wysokoprężnym powinni zwrócić szczególną uwagę na kolor i intensywność dymu. W przypadku jednostek Diesla biały dym często wiąże się z przedostawaniem się płynu chłodniczego do komór spalania. Pierwszym krokiem powinna być kontrola poziomu płynu w układzie chłodzenia.

Kolejnym podejrzanym jest samo paliwo. Olej napędowy zawierający nadmierną ilość cząsteczek wody, często spotykany na stacjach o wątpliwej reputacji, zwiększa wilgotność spalin i przyczynia się do tworzenia białego dymu. Kierowcy praktykujący tankowanie "od rezerwy po korek" narażają się dodatkowo na gromadzenie zanieczyszczeń z dna zbiornika, co może prowadzić do uszkodzenia wrażliwych elementów układu paliwowego.