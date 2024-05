Spis treści: 01 Kolejny odcinek S17 ma wykonawcę

Kolejny odcinek S17 ma wykonawcę

Przetarg na budowę odcinka drogi ekspresowej S17 od Izbicy do węzła Zamość Sitaniec cieszył się sporym zainteresowaniem. Łącznie wpłynęło 12 ofert opiewających na kwoty od ok. 504 do 801 mln zł. Wszystkie przekraczały pierwotnie założony przez GDDKiA budżet na realizację tej inwestycji - zarezerwowano na ten cel niespełna 422 mln zł. Przy wyborze najlepszej oferty kierowano się następującymi kryteriami: ceną (waga to 60 proc.), a także przedłużeniem okresu gwarancji jakości na obiekty mostowe (20 proc.) i inne elementy, m.in. na ekrany akustyczne (20 proc.).

Zwycięzcą przetargu zostało konsorcjum GAP Insaat, Fabe Polska oraz SP Sine Midas Stroy. Zaprojektowanie i budowę liczącego 10 km fragmentu ekspresówki konsorcjum wyceniło na blisko 504 mln zł i była to najtańsza oferta. Firmy, które ostatecznie nie zostały wybrane, mają teraz czas na złożenie ewentualnych odwołań od decyzji GDDKiA. Jeśli żadna się na to nie zdecyduje, dokumentacja przetargowa standardowo trafi do kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Po jej zakończeniu i przedstawieniu gwarancji należytego wykonania umowy możliwe będzie podpisanie kontraktu z wykonawcą.

Wykonawca zbuduje i zaprojektuje 10-kilometrowy odcinek S17

Wyłoniony wykonawca będzie miał za zadanie zaprojektowanie i budowę liczącego 10 km dwujezdniowego odcinka S17 od Izbicy do węzła Zamość Sitaniec. Trasa przebiegać będzie nowym śladem, głównie wzdłuż obecnej drogi krajowej nr 17. Ominie ona od strony zachodniej miejscowości Podkrasne i Chomęciska Małe. W ramach inwestycji zbudowane mają być m.in. dwa węzły: Stary Zamość i Zamość Sitaniec. Planowanych jest 27 obiektów inżynierskich, takich jak mosty czy przejścia dla zwierząt. Oprócz tego zbudowane zostaną również drogi, które posłużą do obsługi ruchu lokalnego. W ramach inwestycji przebudowane zostaną również te drogi, które krzyżują się z nową trasą.

Zdjęcie Zadaniem wykonawcy będzie wybudowanie liczącego 10-km odcinka drogi ekspresowej S17 od Izbicy do węzła Zamość Sitaniec. / GDDKiA

To nie pierwszy wybór wykonawcy tego odcinka

To już drugi przetarg na wyłonienie wykonawcy tego odcinka. Pierwszy odbył się w lutym. Wówczas zdecydowano się na ofertę konsorcjum Aldesa Construcciones Polska oraz Aldesa Construcciones. Ostatecznie podjęto jednak decyzję o unieważnieniu wyboru. Jak poinformowano, przyczyniły się do tego wyroki Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące prowadzonych postępowań na wybór wykonawców fragmentów S17 Piaski - Łopiennik i Krasnystaw - Izbica. Wówczas, po odwołaniach złożonych przez wykonawców biorących udział w tych przetargach, KIO nakazała GDDKiA, by ta m.in. unieważniła wybór najkorzystniejszych ofert i przeanalizowała je ponownie.

S17 połączy Warszawę z granicą polsko-ukraińską

Ukończona droga ekspresowa S17 poprowadzi ruch z Warszawy, przez Lublin, Zamość, Tomaszów Lubelski, aż do granicy państwa w Hrebennem. Trasa stanowić będzie również część międzynarodowej drogi E372 prowadzącej od naszej stolicy do Lwowa.

Na liczącym ok. 125 km fragmencie S17 między Piaskami i Hrebennem w realizacji są obecnie trzy odcinki Zamość Wschód - Zamość Południe, Zamość Południe - Tomaszów Lubelski i Tomaszów Lubelski - Hrebenne (w sumie niemal 50 km). W zeszłym roku wykonawcy tych fragmentów złożyli do wojewody lubelskiego wnioski o wydanie decyzji ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej). Lubelski oddział GDDKiA liczy, że zostaną one wydane jeszcze w tym roku.

Na etapie przetargu są obecnie odcinki Piaski - Łopiennik i Krasnystaw - Izbica. Prowadzona jest ponowna ocena złożonych ofert. Wybór wykonawców GDDKiA planuje w wakacje. Z kolei na etapie prac przygotowawczych znajdują się fragmenty Łopiennik - Krasnystaw oraz Zamość Sitaniec - Zamość Wschód. Lubelski oddział GDDKiA informuje, że przetargi na ich realizację zamierza ogłosić w przyszłym roku.