Spis treści: 01 Przebudowa "patatajki" dobiega końca

02 Kolejny odcinek autostrady A18 oddany do użytku

03 Do zakończenia przebudowy "patatajki" pozostał jeden odcinek

04 DK18 pamięta jeszcze lata 30. XX wieku

Przebudowa "patatajki" dobiega końca

Wielu kierowcom południowa nitka drogi krajowej numer 18 mogła dać się mocno we znaki. Zyskała nawet niechlubne miano "patatajki" oraz "najdłuższych schodów świata". To za sprawą technologii, która wykorzystywana była przy budowie drogi, jeszcze w latach 30. Nawierzchnia była wykonana z betonowych płyt. Te zaś po latach intensywnej eksploatacji zwyczajnie popękały i osiadły. Efektem były więc spore ubytki.

Nieprzyjemne wrażenia związane z podróżą tą trasą powoli stają się jednak tylko wspomnieniem. Zakończono właśnie przebudowę do standardów autostrady A18 16,2-kilometrowego odcinka DK18, zaczynającego się przed węzłem Iłowa i biegnącego do granicy województwa lubuskiego i dolnośląskiego.

Reklama

Zdjęcie Do użytku został oddany kolejny, 16,2-kilometrowy fragment autostrady A18. / GDDKiA

Kolejny odcinek autostrady A18 oddany do użytku

Głównym zadaniem wykonawcy było, podobnie jak w przypadku innych odcinków, przebudowanie istniejącej drogi krajowej do standardów autostrady. Prace skupiały się przede wszystkim na wymianie nawierzchni jezdni południowej oraz dostosowaniu nośności drogi do obciążenia 11,5 tony na oś. Zielonogórski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad poinformował, że do przebudowy odcinka wykorzystano ponad 142 tys. ton betonu. Taka ilość pozwoliłaby na wypełnienie prawie 18 basenów olimpijskich. Zastosowanie znalazła jednak również stara nawierzchnia. Została ona wykorzystana do podbudowy nowej drogi.

Oprócz wymiany nawierzchni wykonawca przebudował również południową część węzła Iłowa. Zmieniono również połączenie z istniejącą stacją paliwową. Oprócz tego wybudowano drogi serwisowe i wewnętrzne, a także zjazdy i przejazdy awaryjne. Powstało również pięć nowych obiektów mostowych.

Wideo youtube

Do zakończenia przebudowy "patatajki" pozostał jeden odcinek

To jednak nie wszystko. Zielonogórski oddział GDDKiA poinformował, że zostało wydane pozwolenie na użytkowanie 600-metrowego fragmentu biegnącego od mostu granicznego do węzła Olszyna. Jest to dopełnienie początkowego odcinka autostrady, który do użytku został oddany pod koniec lipca tego roku. Oznacza to, że droga A18 w województwie dolnośląskim została już ukończona.

Do zakończenia pozostał jeszcze jeden odcinek trasy, biegnący od granicy województw lubuskiego i dolnośląskiego do Golnic. Kierowcy nie będą jednak czekać na niego zbyt długo. Planuje się, że zostanie on oddany do użytku w połowie października.

DK18 pamięta jeszcze lata 30. XX wieku

Trasa A18 stanowi fragment międzynarodowego połączenia E36/40, które łączy Ukrainę, Słowację, Polskę i Niemcy. W Olszynie A18 łączy się z niemiecką autostradą A15, a w Polsce, na węźle Krzyżowa, przechodzi w A4. Trasa ta pamięta jeszcze lata 30 XX wieku. Wówczas nosiła nazwę RAB 9 i łączyła Wrocław z Berlinem.