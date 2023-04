Jedziesz autostradą? Trzymają twoje dane przez 30 dni "do celów dowodowych"

Spis treści: 01 Aplikacja e-TOLL PL - interwencja Rzecznika Praw Obywatelskich

02 Aplikacja e-TOLL PL pod lupą Urzędu Ochrony Danych Osobowych

03 Kontrola w KAS bez zastrzerzeń. UODO uspokaja kierowców

1 grudnia 2021 z odcinków autostrad zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad ostatecznie zniknęły bramki poboru opłat. Od tego momentu, opłaty za przejazd państwowymi odcinkami dokonuje się elektronicznie lub np. na stacji benzynowej. Kierowcy skorzystać mogą z jednej z dwóch państwowych aplikacji:

e-TOLL PL,

e-TOLL BILET.



Działanie pierwszej z nich, która gromadzi dane geolokalizacyjne użytkowników, od początku wzbudzało wśród użytkowników wiele emocji.

Aplikacja e-TOLL PL - interwencja Rzecznika Praw Obywatelskich

Zgodnie z regulaminem dostawca aplikacji - szef Krajowej Administracji Skarbowej - odbiera z aplikacji dane geolokalizacyjne z obszaru Polski. Gromadzi zaś tylko te dane lokalizacyjne, które wykorzystywane są do naliczania opłaty elektronicznej lub opłaty za przejazd lub do monitorowania przewozów SENT. Lokalizacja jest zbierana w trybie ciągłym, także jeśli aplikacja działa w tle.



Reklama

Jak zauważa RPO - w regulaminie nie zawarto rozwiązań technicznych oraz nie wskazano szczegółowego sposobu działania aplikacji. Uniemożliwia to precyzyjną analizę przetwarzania danych jej użytkowników, zwłaszcza w zakresie odbierania danych geolokalizacyjnych z obszaru Polski, poza odcinkami, na których opłata powinna być uiszczona.



W efekcie do rzecznika wpłynęło wiele wniosków od kierowców, którzy domagali się interwencji w tej sprawie. Najwięcej wątpliwości budziła zasadność odbierania danych z całego obszaru Polski. Pojawiły się też liczne głosy dotyczące konieczności weryfikacji faktycznie odbieranych i gromadzonych danych.



Rzecznik zwrócił się wiec o stosowne wyjaśnienia do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Czego dowiadujemy się z odpowiedzi prezesa UODO?

Aplikacja e-TOLL PL pod lupą Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Jan Nowak - prezes UODO - poinformował, że w ubiegłym roku w Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), będącej dysponentem danych z eTOLL PL, przeprowadzona została kontrola zgodności przetwarzania danych osobowych. Jak długo Krajowa Administracja Skarbowa przechowuje zebrane od użytkowników aplikacji informacje?

Dane z przejazdów dostępne są w aplikacji e-TOLL przez trzy miesiące w zakresie daty i godziny rozpoczęcia i zakończenia przejazdu oraz czasu trwania przejazdu. czytamy w piśmie prezesa UODO do RPO

Jak zauważa prezes UODO - aplikacja e-TOLL PL przekazuje dane geolokalizacyjne w momencie uruchomienia funkcji "rozpocznij przejazd". Po kliknięciu "zakończ przejazd" dane geoloklizacyjne użytkownika nie są gromadzone w aplikacji mobilnej i nie są przekazywane do ww. systemu.



Kontrola w KAS bez zastrzerzeń. UODO uspokaja kierowców

Problem w tym, że aplikacja może przecież zostać zminimalizowana i działać w tle. W takim przypadku, jeśli kierowca nie wciśnie przyciski "zakończ przejazd", dane gelolokalizacyjne będą zbierane na bieżąco, niezależnie do tego czy poruszamy się po odcinku płatnym czy nie.



Dane geolokalizacyjne przekazywane z aplikacji mobilnej z przejazdów płatnymi odcinkami dróg, jak i bezpłatnymi odcinkami dróg przechowywane przez 30 dni. Dane te są przechowywane na wypadek wystąpienia ewentualnej awarii systemu i dla celów dowodowych dla dostawców zewnętrznych informuje prezes UODO - Jan Nowak

Prezes UODO uspokaja jednak, że w objętym kontrolą okresie nie stwierdzono naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.