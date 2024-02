Droga S17 w opałach. Odwołano decyzje przetargowe

KIO odwołuje decyzje w przetargach na odcinki S17

Łącznie w obu przetargach na realizację odcinków drogi ekspresowej S17 (Piaski - Łopiennik i Krasnystaw - Izbica) złożone zostały 23 oferty. Przy ich analizie GDDKiA kierowała się ceną (waga tego kryterium to 60 proc.), przedłużeniem gwarancji jakości na obiekty mostowe (20 proc.) oraz na inne elementy infrastruktury (20 proc.). W przetargu na realizację 17-kilometrowego odcinka Piaski - Łopiennik wybrana została oferta firmy Intercor, opiewająca na kwotę 695,5 mln złotych. Jeśli zaś chodzi o liczący 19 km fragment Krasnystaw - Izbica, zdecydowano się na wybór firmy Mostostal Warszawa. W tym przypadku inwestycja miałaby kosztować 936,6 mln złotych.

Zdjęcie GDDKIA musi ponownie przeprowadzić analizę ofert w przetargach. / GDDKiA

W obu postępowaniach nie dojdzie jednak do podpisania umów z wyłonionymi wykonawcami w najbliższym czasie. Firmy, które brały udział udział w przetargach, ale nie zostały wybrane, odwołały się od decyzji do Krajowej Izby Odwoławczej. Po rozpatrzeniu ich odwołań zobowiązała ona GDDKiA do unieważnienia dokonanych wyborów i przeanalizowania ofert jeszcze raz. To jednak nie wszystko. Jeśli chodzi o odcinek Krasnystaw - Izbica, KIO orzekła, że firma Mostostal Warszawa zostaje wykluczona z udziału w przetargu.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapowiada, że po zapoznaniu się z uzasadnieniem do wyroku podejmie decyzję, co do dalszych działań.

Droga ekspresowa S17 od stolicy do granicy z Ukrainą

Droga ekspresowa S17 ma prowadzić od Warszawy przez Lublin, Zamość, Tomaszów Lubelski aż do granicy państwa w Hrebennem. Będzie również elementem międzynarodowej drogi E372 prowadzącej z polskiej stolicy do Lwowa. Trasa, na węźle Piaski Wschód, łączyć się będzie z drogą ekspresową S12 Piaski - Dorohusk. Ponadto, dzięki wybudowanym odcinkom S12 na wspólnym przebiegu S17 oraz istniejącym węzłom na obwodnicy Lublina, droga połączy się także z trasą S19.

Fragment między Piaskami i Zamościem, liczący łącznie 65 km, podzielony jest na pięć odcinków. Obecnie trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy niespełna 10-kilometrowego odcinka Izbica - Zamość Sitaniec. GDDKiA wybrała już najkorzystniejszą ofertę. Jeśli nie będzie odwołań od decyzji, a uprzednia kontrola, przeprowadzona przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, nie wykaże żadnych nieprawidłowości, umowa planowo zostanie podpisana jeszcze w tym roku.

W przypadku odcinków Łopiennik - Krasnystaw i Zamość Sitaniec - Zamość Wschód prowadzone są prace przygotowawcze. Niedawno Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie wydała decyzję środowiskową dla pierwszego z nich. W przypadku drugiego fragmentu procedura jest w toku.